В Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублей

В Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублей

2025-09-04T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которая обманула 12 человек на 3,9 миллиона рублей обещаниями помощи в оформлении земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, в правоохранительные органы местная жительница, которая заплатила фигурантке 275 тысяч рублей в обмен на помощь в оформлении прав на земельный участок. В действительности выполнять взятые на себя обязательства предприниматель не собиралась.До этого правоохранители получили аналогичные заявления от других граждан. Всем им женщина пообещала содействие в оформлении земельных участков площадью 1000 квадратных метров, но фактически работу не выполнила.Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Всего в настоящее время установлено 12 потерпевших. Причиненный им ущерб суммарно оценивается в 3,9 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млнВ Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землейОбещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд

