Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн

Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн

2025-08-20T09:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 57-летняя жительница Севастополя два года перечисляла мошенникам деньги и лишилась в итоге более 32 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, в марте 2023 года женщина нашла объявление о дополнительном заработке на маркетплейсе. Все казалось простым: регистрируешься на сайте, перечисляешь деньги на счет, якобы покупаешь товары, а вложенные деньги потом возвращают с процентами за поднятие рейтинга магазина.Решив сорвать "большой куш" женщина продала квартиру, заняла 27 миллионов рублей у подруги, не сообщив ей куда хочет "вложить" ее капитал. Долг обещала вернуть к июню 2025 года, но вывести полученный доход так и не смогла.В полицию обратилась та самая подруга с заявлением о хищении ее денег. Обманутой также ничего не оставалось, как тоже прийти за помощью к правоохранителям, хотя она до сих пор уверена, что получить прибыль все же реально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты предупреждают о новом витке мошенничеств с использованием детейПодайте уведомление: в Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенниковВзялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов

