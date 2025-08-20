Рейтинг@Mail.ru
Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
57-летняя жительница Севастополя два года перечисляла мошенникам деньги и лишилась в итоге более 32 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 57-летняя жительница Севастополя два года перечисляла мошенникам деньги и лишилась в итоге более 32 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, в марте 2023 года женщина нашла объявление о дополнительном заработке на маркетплейсе. Все казалось простым: регистрируешься на сайте, перечисляешь деньги на счет, якобы покупаешь товары, а вложенные деньги потом возвращают с процентами за поднятие рейтинга магазина.Решив сорвать "большой куш" женщина продала квартиру, заняла 27 миллионов рублей у подруги, не сообщив ей куда хочет "вложить" ее капитал. Долг обещала вернуть к июню 2025 года, но вывести полученный доход так и не смогла.В полицию обратилась та самая подруга с заявлением о хищении ее денег. Обманутой также ничего не оставалось, как тоже прийти за помощью к правоохранителям, хотя она до сих пор уверена, что получить прибыль все же реально.
Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн

Жительница Севастополя вложилась в "крипту" и отдала мошенникам более 32 миллионов рублей

09:59 20.08.2025
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 57-летняя жительница Севастополя два года перечисляла мошенникам деньги и лишилась в итоге более 32 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, в марте 2023 года женщина нашла объявление о дополнительном заработке на маркетплейсе. Все казалось простым: регистрируешься на сайте, перечисляешь деньги на счет, якобы покупаешь товары, а вложенные деньги потом возвращают с процентами за поднятие рейтинга магазина.
"Но этого ей показалось мало. Бизнесвумен решила перечислять свой доход также на криптобиржу. При помощи "кураторов" она начала "вкладываться" в криптовалюту, ошибочно полагая, что увеличивает свой капитал", – сказано в сообщении.
Решив сорвать "большой куш" женщина продала квартиру, заняла 27 миллионов рублей у подруги, не сообщив ей куда хочет "вложить" ее капитал. Долг обещала вернуть к июню 2025 года, но вывести полученный доход так и не смогла.
В полицию обратилась та самая подруга с заявлением о хищении ее денег. Обманутой также ничего не оставалось, как тоже прийти за помощью к правоохранителям, хотя она до сих пор уверена, что получить прибыль все же реально.
