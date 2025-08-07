https://crimea.ria.ru/20250807/podayte-uvedomlenie-v-roskomnadzore-rasskazali-o-novoy-skheme-moshennikov-1148564328.html

Подайте уведомление: в Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Мошенники звонят и посылают сообщения россиянам якобы от имени Роскомнадзора с требованием подать уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, что сотрудники Роскомнадзора не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.При поступлении подозрительных звонков или сообщений от неизвестных россиянам советуют не следовать их указаниям и пользоваться официальными источниками.В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду" Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов

