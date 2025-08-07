Рейтинг@Mail.ru
Подайте уведомление: в Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенников - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Подайте уведомление: в Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенников
Мошенники звонят и посылают сообщения россиянам якобы от имени Роскомнадзора с требованием подать уведомление о намерении осуществлять обработку персональных... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T17:39
2025-08-07T17:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Мошенники звонят и посылают сообщения россиянам якобы от имени Роскомнадзора с требованием подать уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, что сотрудники Роскомнадзора не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.При поступлении подозрительных звонков или сообщений от неизвестных россиянам советуют не следовать их указаниям и пользоваться официальными источниками.В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Подайте уведомление: в Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенников

Мошенники угрожают россиянам штрафами от имени Роскомнадзора

17:39 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Мошенники звонят и посылают сообщения россиянам якобы от имени Роскомнадзора с требованием подать уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Бот или злоумышленник сообщает: "Вам необходимо подать уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных", – и угрожает крупными штрафами. Если собеседник говорит, что уже подал уведомление, мошенник настаивает: "Предоставьте дополнительные данные!" – и присылает ссылку с формой для заполнения", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудники Роскомнадзора не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.
При поступлении подозрительных звонков или сообщений от неизвестных россиянам советуют не следовать их указаниям и пользоваться официальными источниками.
В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
