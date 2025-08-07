Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
В России мошенники начали создавать сайты городских моргов
09:37 07.08.2025 (обновлено: 10:13 07.08.2025)
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На прошлой неделе Санкт-Петербургский суд запретил деятельность двух фишинговых сайтов, незаконно имитировавших городские морги. Сайты собирали персональные данные граждан (ФИО, телефоны, email) через ложные формы заявок, вводя пользователей в заблуждение относительно принадлежности ресурсов", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, аналогичные ресурсы могут быть созданы повторно. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки.
"Помните: злоумышленники легко подделывают дизайн. Всегда перепроверяйте контакты организации через официальные источники перед вводом любых персональных данных", - заключили полицейские.
В начале августа сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код якобы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток.
