Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По данным силовиков, аналогичные ресурсы могут быть созданы повторно. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки."Помните: злоумышленники легко подделывают дизайн. Всегда перепроверяйте контакты организации через официальные источники перед вводом любых персональных данных", - заключили полицейские.В начале августа сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код якобы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"Хакерские атаки: как защититься от киберугрозВредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать

