Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T09:37
2025-08-07T10:13
россия
мошенничество
цифровая безопасность
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По данным силовиков, аналогичные ресурсы могут быть созданы повторно. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки."Помните: злоумышленники легко подделывают дизайн. Всегда перепроверяйте контакты организации через официальные источники перед вводом любых персональных данных", - заключили полицейские.В начале августа сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код якобы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток.
россия
россия, мошенничество, цифровая безопасность, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов

В России мошенники начали создавать сайты городских моргов

09:37 07.08.2025 (обновлено: 10:13 07.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В России мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, которые имитируют сайты городских моргов. Два подобных сайта уже заблокированы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На прошлой неделе Санкт-Петербургский суд запретил деятельность двух фишинговых сайтов, незаконно имитировавших городские морги. Сайты собирали персональные данные граждан (ФИО, телефоны, email) через ложные формы заявок, вводя пользователей в заблуждение относительно принадлежности ресурсов", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, аналогичные ресурсы могут быть созданы повторно. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки.
"Помните: злоумышленники легко подделывают дизайн. Всегда перепроверяйте контакты организации через официальные источники перед вводом любых персональных данных", - заключили полицейские.
В начале августа сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код якобы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"
Хакерские атаки: как защититься от киберугроз
Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать
 
РоссияМошенничествоЦифровая безопасностьНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Общество
 
