В Севастополе появился фейковый сайт для голосования

2025-09-14T11:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники создали фейковый сайт, на котором призывают избирателей зарегистрироваться якобы для участия в голосовании на выборах губернатора. Об том сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.По слова Памфиловой, суть фейка в том, что мошенники со ссылкой на местный избирком и лично его председателя Нину Фаустову предлагают севастопольцам зарегистрироваться через специальный сайт и бот для голосования.Однако участие в выборах – это конституционное право, и для этого регистрация не требуется, подчеркнула глава Центризбиркома РФ.Ранее Памфилова сообщила, что на ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования прямые выборы губернаторов проходят в 20 регионах: Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – пройдут. В Ненецком автономном округе предстоит выбрать главу региона из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Также депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование проходит 13 и 14 сентября.В Севастополе выбориают губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование, по итогам которых проголосовали 127 608 избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатораПолитолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 годуЗапорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ

