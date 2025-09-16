https://crimea.ria.ru/20250916/23-milliona-za-nedelyu--kakie-skhemy-ispolzuyut-aferisty-v-krymu-1149476699.html

23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму

23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 23 миллиона рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике."За прошедшую неделю в Крыму 54 гражданина пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 23 миллионов рублей", – сказано в сообщении полиции.По данным правоохранителей, традиционно аферисты обманывали крымчан по телефону, через интернет-сайты, мессенджеры и в социальных сетях. Наибольшей суммы – 4,5 млн рублей – лишился 46-летний житель поселка в Красногвардейском районе, который увидел в соцсети объявление о продаже иномарки и откликнулся на предложение, надеясь приобрести автомобиль по привлекательной цене.Еще два жителя республики отдали аферистам более 2,2 млн рублей. В данном случае злоумышленники звонили от имени сотрудников "Росфинмониторинга" с сообщением о "необходимости срочно задекларировать доходы". Пенсионеров убедили перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. На уловку по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" попались две пожилые женщины 85 и 84 лет - общее количество похищенных средств превысило 1,3 млн рублей.В этой связи правоохранители в очередной раз призывают никогда не сообщать свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли, проверять надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн и не верить в "безопасные счета".За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами, сообщали ранее в республиканской прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКДВ Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы

