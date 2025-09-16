Рейтинг@Mail.ru
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму - РИА Новости Крым, 16.09.2025
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму - РИА Новости Крым, 16.09.2025
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму
23 миллиона рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 23 миллиона рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике."За прошедшую неделю в Крыму 54 гражданина пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 23 миллионов рублей", – сказано в сообщении полиции.По данным правоохранителей, традиционно аферисты обманывали крымчан по телефону, через интернет-сайты, мессенджеры и в социальных сетях. Наибольшей суммы – 4,5 млн рублей – лишился 46-летний житель поселка в Красногвардейском районе, который увидел в соцсети объявление о продаже иномарки и откликнулся на предложение, надеясь приобрести автомобиль по привлекательной цене.Еще два жителя республики отдали аферистам более 2,2 млн рублей. В данном случае злоумышленники звонили от имени сотрудников "Росфинмониторинга" с сообщением о "необходимости срочно задекларировать доходы". Пенсионеров убедили перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. На уловку по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" попались две пожилые женщины 85 и 84 лет - общее количество похищенных средств превысило 1,3 млн рублей.В этой связи правоохранители в очередной раз призывают никогда не сообщать свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли, проверять надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн и не верить в "безопасные счета".За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами, сообщали ранее в республиканской прокуратуре.
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму

Крымчане перевели мошенникам 23 миллиона за неделю

17:39 16.09.2025 (обновлено: 17:47 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 23 миллиона рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
"За прошедшую неделю в Крыму 54 гражданина пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 23 миллионов рублей", – сказано в сообщении полиции.
По данным правоохранителей, традиционно аферисты обманывали крымчан по телефону, через интернет-сайты, мессенджеры и в социальных сетях. Наибольшей суммы – 4,5 млн рублей – лишился 46-летний житель поселка в Красногвардейском районе, который увидел в соцсети объявление о продаже иномарки и откликнулся на предложение, надеясь приобрести автомобиль по привлекательной цене.
"Злоумышленники представились продавцами автомобилей, предлагавшими подбор и доставку машин из-за границы. Они убедили жертву перевести деньги вперед, обещая доставить автомобиль в короткие сроки. Однако после перевода крупной суммы денег, преступники исчезли, оставив мужчину ни с чем", - уточнили схему в МВД.
Еще два жителя республики отдали аферистам более 2,2 млн рублей. В данном случае злоумышленники звонили от имени сотрудников "Росфинмониторинга" с сообщением о "необходимости срочно задекларировать доходы". Пенсионеров убедили перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. На уловку по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" попались две пожилые женщины 85 и 84 лет - общее количество похищенных средств превысило 1,3 млн рублей.
В этой связи правоохранители в очередной раз призывают никогда не сообщать свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли, проверять надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн и не верить в "безопасные счета".
За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами, сообщали ранее в республиканской прокуратуре.
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП
"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
 
