https://crimea.ria.ru/20250916/23-milliona-za-nedelyu--kakie-skhemy-ispolzuyut-aferisty-v-krymu-1149476699.html
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму - РИА Новости Крым, 16.09.2025
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму
23 миллиона рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T17:39
2025-09-16T17:39
2025-09-16T17:47
мошенничество
крым
новости крыма
мвд по республике крым
общество
киберпреступность
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_736d7db166750a850d0d992026d669aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 23 миллиона рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике."За прошедшую неделю в Крыму 54 гражданина пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 23 миллионов рублей", – сказано в сообщении полиции.По данным правоохранителей, традиционно аферисты обманывали крымчан по телефону, через интернет-сайты, мессенджеры и в социальных сетях. Наибольшей суммы – 4,5 млн рублей – лишился 46-летний житель поселка в Красногвардейском районе, который увидел в соцсети объявление о продаже иномарки и откликнулся на предложение, надеясь приобрести автомобиль по привлекательной цене.Еще два жителя республики отдали аферистам более 2,2 млн рублей. В данном случае злоумышленники звонили от имени сотрудников "Росфинмониторинга" с сообщением о "необходимости срочно задекларировать доходы". Пенсионеров убедили перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. На уловку по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" попались две пожилые женщины 85 и 84 лет - общее количество похищенных средств превысило 1,3 млн рублей.В этой связи правоохранители в очередной раз призывают никогда не сообщать свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли, проверять надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн и не верить в "безопасные счета".За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами, сообщали ранее в республиканской прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКДВ Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_d17ef5377fb61644193c5bf1e5bb2b9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, общество, киберпреступность, кибербезопасность
23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму
Крымчане перевели мошенникам 23 миллиона за неделю
17:39 16.09.2025 (обновлено: 17:47 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 23 миллиона рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
"За прошедшую неделю в Крыму 54 гражданина пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 23 миллионов рублей", – сказано в сообщении полиции.
По данным правоохранителей, традиционно аферисты обманывали крымчан по телефону, через интернет-сайты, мессенджеры и в социальных сетях. Наибольшей суммы – 4,5 млн рублей – лишился 46-летний житель поселка в Красногвардейском районе, который увидел в соцсети объявление о продаже иномарки и откликнулся на предложение, надеясь приобрести автомобиль по привлекательной цене.
"Злоумышленники представились продавцами автомобилей, предлагавшими подбор и доставку машин из-за границы. Они убедили жертву перевести деньги вперед, обещая доставить автомобиль в короткие сроки. Однако после перевода крупной суммы денег, преступники исчезли, оставив мужчину ни с чем", - уточнили схему в МВД.
Еще два жителя республики отдали аферистам более 2,2 млн рублей. В данном случае злоумышленники звонили от имени сотрудников "Росфинмониторинга" с сообщением о "необходимости срочно задекларировать доходы". Пенсионеров убедили перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. На уловку по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" попались две пожилые женщины 85 и 84 лет - общее количество похищенных средств превысило 1,3 млн рублей.
В этой связи правоохранители в очередной раз призывают никогда не сообщать свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли, проверять надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн и не верить в "безопасные счета".
За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов
рублей дистанционным способом под разными предлогами, сообщали ранее в республиканской прокуратуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: