Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сторона защиты обжаловала пожизненные приговоры в отношении восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.На прошлой неделе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие. В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуКулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту
