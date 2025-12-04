Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
Сторона защиты обжаловала пожизненные приговоры в отношении восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил представитель... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сторона защиты обжаловала пожизненные приговоры в отношении восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.На прошлой неделе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие. В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.
Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту

15:13 04.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сторона защиты обжаловала пожизненные приговоры в отношении восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.
"Поступила жалоба от защиты на приговор", —цитирует сообщение РИА Новости.
На прошлой неделе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. В результате спланированных и скоординированных действий членов ОПГ 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту самодельное взрывное устройство было приведено в действие. В результате теракта погибли пять человек, включая неосведомленного о преступном плане водителя, перевозившего взрывчатку в своем грузовике.
