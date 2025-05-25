В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
В Крыму планируют заменить порядка 200 трансформаторных подстанций в этом году – власти
© Фото: пресс-служба ДТЭКТрансформаторная электроподстанция "Крымэнерго"
© Фото: пресс-служба ДТЭК
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В этом году планируется за счет средств предприятия "Крымэнерго" поставить порядка 160 подстанций, на сегодня уже 64 установили. Кроме того, глава республики принял решение предоставить целевую субсидию в размере 30 млн рублей для приобретения дополнительных подстанций. В целом с учетом субсидии за год порядка 200 подстанций 10/0,4 киловольт планируем заменить", – сказал руководитель ведомства.
По словам Воронкина, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.
Как отметил министр, благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.
Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям. На сегодня выполнено уже более 5 тысяч техприсоединений.
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