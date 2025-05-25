https://crimea.ria.ru/20250525/v-krymu-v-etom-godu-zamenyat-poryadka-200-transformatornykh-podstantsiy-1146604580.html

В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций

В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 25.05.2025

В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций

В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T08:55

2025-05-25T08:55

2025-05-25T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По словам Воронкина, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.Как отметил министр, благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям. На сегодня выполнено уже более 5 тысяч техприсоединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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