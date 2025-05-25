Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250525/v-krymu-v-etom-godu-zamenyat-poryadka-200-transformatornykh-podstantsiy-1146604580.html
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 25.05.2025
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T08:55
2025-05-25T08:55
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
новости
владимир воронкин
минтопэнерго крыма
радио "спутник в крыму"
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110994/66/1109946610_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_03582a2d47a19a9ecf636d0bbb0451f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По словам Воронкина, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.Как отметил министр, благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям. На сегодня выполнено уже более 5 тысяч техприсоединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110994/66/1109946610_0:0:857:642_1920x0_80_0_0_fce4e56a4ddc153788eeb6a3909df4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, новости, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, энергосистема крыма
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций

В Крыму планируют заменить порядка 200 трансформаторных подстанций в этом году – власти

08:55 25.05.2025
 
© Фото: пресс-служба ДТЭКТрансформаторная электроподстанция "Крымэнерго"
Трансформаторная электроподстанция Крымэнерго
© Фото: пресс-служба ДТЭК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В этом году планируется за счет средств предприятия "Крымэнерго" поставить порядка 160 подстанций, на сегодня уже 64 установили. Кроме того, глава республики принял решение предоставить целевую субсидию в размере 30 млн рублей для приобретения дополнительных подстанций. В целом с учетом субсидии за год порядка 200 подстанций 10/0,4 киловольт планируем заменить", – сказал руководитель ведомства.

По словам Воронкина, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.
Как отметил министр, благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.
Глава минтопэнерго добавил, что в этом году планируется выполнить порядка 19 тысяч технических присоединений к энергетическим сетям. На сегодня выполнено уже более 5 тысяч техприсоединений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"ГУП РК "Крымэнерго"КрымНовости КрымаНовостиВладимир ВоронкинМинтопэнерго КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
08:55В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
08:03Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников
08:02Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией
07:41Супермощная вспышка произошла на Солнце в ночь на воскресенье
07:11Сколько симферопольских школьников отдохнут в лагерях этим летом
00:01Старт лета: погода в Крыму 25 мая
00:00Какой сегодня праздник: 25 мая
21:56Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день
21:30"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
21:18Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
20:56В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь
20:33Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор
20:13В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльника
19:51В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
19:37Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена
19:17"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
18:56США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
18:39Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы
18:19Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому
Лента новостейМолния