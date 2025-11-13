Рейтинг@Mail.ru
Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
Появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, – новый фейк. Об этом предупредили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, – новый фейк. Об этом предупредили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что в сети появилась информация о том, что на прилавках страны продают загрязненную мазутом рыбу, которую выловили в Черном море. По информации управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, каждая партия выловленной в Черном море рыбы проходит обязательные исследования. За это время специалисты не выявили ни одной пробы с отклонениями от гигиенических нормативов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк

Выловленная у берегов Крыма загрязненная мазутом рыба на прилавках магазинов - фейк

18:01 13.11.2025 (обновлено: 18:19 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, – новый фейк. Об этом предупредили в оперативном штабе Краснодарского края.
Отмечается, что в сети появилась информация о том, что на прилавках страны продают загрязненную мазутом рыбу, которую выловили в Черном море.

"В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация, якобы в магазины по всей стране завезли загрязненную мазутом рыбу, выловленную у побережья Крыма и Краснодарского края. Это – фейк!" – сказано в сообщении.

По информации управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, каждая партия выловленной в Черном море рыбы проходит обязательные исследования. За это время специалисты не выявили ни одной пробы с отклонениями от гигиенических нормативов.

"В том числе проверяют и искусственно выращенные мидии, в которых также не обнаружены превышения установленных норм. Вся рыбная продукция, выловленная в Черном море и поступающая к потребителям, соответствует требованиям качества и безопасности", – подчеркнули специалисты.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
