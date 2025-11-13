https://crimea.ria.ru/20251113/zagryaznennaya-mazutom-ryba-v-magazinakh-strany--novyy-feyk-1150888025.html

Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк

Появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, – новый фейк. Об этом предупредили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Появление на прилавках магазинов рыбы, загрязненной мазутом, – новый фейк. Об этом предупредили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что в сети появилась информация о том, что на прилавках страны продают загрязненную мазутом рыбу, которую выловили в Черном море. По информации управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, каждая партия выловленной в Черном море рыбы проходит обязательные исследования. За это время специалисты не выявили ни одной пробы с отклонениями от гигиенических нормативов.

