https://crimea.ria.ru/20251106/v-krymu-vyezdy-nalogovikov-na-kurorty-popolnili-kaznu-na-987-mln-rubley-1150699090.html
В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
В Крыму по итогам налогового мониторинга объектов в курортных городах в бюджет поступило 987,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T12:36
2025-11-06T12:36
2025-11-06T12:36
крым
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
уфнс россии по республике крым
общество
бюджет
крымский бюджет
ндфл
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753efc28e5afed3321903c59de2cc7c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму по итогам налогового мониторинга объектов в курортных городах в бюджет поступило 987,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.Отмечается, что работа была направлена на усиление финансовой дисциплины и соблюдение законодательства на объектах пляжного отдыха, расположенных рядом с точками общепита, торговли, а также в местах размещения отдыхающих, пунктах проката водного транспорта и оказания пляжных услуг.Отмечается, что в августе в курортных регионах полуострова ежедневно работали свыше 400 сотрудников налоговой службы. Они проверили тысячи объектов, сделали контрольные закупки, вынесли предупреждения и назначили штрафы. В феодосийском регионе в сфере общепита шесть налогоплательщиков уточнили свою налоговую базу в сумме 68,7 млн рублей. Дополнительно в казну поступило 1,3 млн рублей налогов. Еще трое налогоплательщиков пробили чеки коррекции на сумму 15,4 млн рублей, которые будут учтены при уплате авансовых платежей за третий квартал. Всего в регионе было выявлено 348 неоформленных работников, в результате в бюджет дополнительно поступило 5,3 млн рублей. Как уточнили в УФНС, налоговые мероприятия на феодосийских курортах обеспечили дополнительные поступления в бюджет на сумму 10,4 млн рублей, и еще ожидается 7 млн рублей.Кроме того, благодаря работе налоговиков в одном из крупнейших парков отдыха и развлечений были легализованы 11 наемных работников. Еще в одном парке был выявлен просроченный фискальный накопитель.Ранее сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеровСколько в Крыму миллионеров - ФНСВ Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0f1d6f44f5578b29f0d02e8717c2593.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), уфнс россии по республике крым, общество, бюджет, крымский бюджет, ндфл, новости крыма
В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
В Крыму налоговый мониторинг объектов в курортных городах пополнил бюджет на 987 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму по итогам налогового мониторинга объектов в курортных городах в бюджет поступило 987,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.
Отмечается, что работа была направлена на усиление финансовой дисциплины и соблюдение законодательства на объектах пляжного отдыха, расположенных рядом с точками общепита, торговли, а также в местах размещения отдыхающих, пунктах проката водного транспорта и оказания пляжных услуг.
"Увеличение заработной платы, трудоустройство неоформленных работников, регистрация предпринимательской деятельности, обеление доходов. Все это - итоги работы налоговых органов в Республике Крым. В результате дополнительные поступления НДФЛ и страховых взносов в бюджет составили 987,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе в курортных регионах полуострова ежедневно работали свыше 400 сотрудников налоговой службы. Они проверили тысячи объектов, сделали контрольные закупки, вынесли предупреждения и назначили штрафы.
"К примеру, в евпаторийском регионе одно из юрлиц, работающих в сфере общественного питания, подняло официальную заработную плату с 11 до 35 тысяч рублей и 16 сотрудников оформило легально. Всего же 61 налогоплательщик региона обязался платить зарплату выше МРОТ", - отметили в ведомстве.
В феодосийском регионе в сфере общепита шесть налогоплательщиков уточнили свою налоговую базу в сумме 68,7 млн рублей. Дополнительно в казну поступило 1,3 млн рублей налогов. Еще трое налогоплательщиков пробили чеки коррекции на сумму 15,4 млн рублей, которые будут учтены при уплате авансовых платежей за третий квартал.
Всего в регионе было выявлено 348 неоформленных работников, в результате в бюджет дополнительно поступило 5,3 млн рублей. Как уточнили в УФНС, налоговые мероприятия на феодосийских курортах обеспечили дополнительные поступления в бюджет на сумму 10,4 млн рублей, и еще ожидается 7 млн рублей.
Кроме того, благодаря работе налоговиков в одном из крупнейших парков отдыха и развлечений были легализованы 11 наемных работников. Еще в одном парке был выявлен просроченный фискальный накопитель.
Ранее сообщалось
, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы
крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: