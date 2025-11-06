https://crimea.ria.ru/20251106/v-krymu-vyezdy-nalogovikov-na-kurorty-popolnili-kaznu-na-987-mln-rubley-1150699090.html

В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму по итогам налогового мониторинга объектов в курортных городах в бюджет поступило 987,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.Отмечается, что работа была направлена на усиление финансовой дисциплины и соблюдение законодательства на объектах пляжного отдыха, расположенных рядом с точками общепита, торговли, а также в местах размещения отдыхающих, пунктах проката водного транспорта и оказания пляжных услуг.Отмечается, что в августе в курортных регионах полуострова ежедневно работали свыше 400 сотрудников налоговой службы. Они проверили тысячи объектов, сделали контрольные закупки, вынесли предупреждения и назначили штрафы. В феодосийском регионе в сфере общепита шесть налогоплательщиков уточнили свою налоговую базу в сумме 68,7 млн рублей. Дополнительно в казну поступило 1,3 млн рублей налогов. Еще трое налогоплательщиков пробили чеки коррекции на сумму 15,4 млн рублей, которые будут учтены при уплате авансовых платежей за третий квартал. Всего в регионе было выявлено 348 неоформленных работников, в результате в бюджет дополнительно поступило 5,3 млн рублей. Как уточнили в УФНС, налоговые мероприятия на феодосийских курортах обеспечили дополнительные поступления в бюджет на сумму 10,4 млн рублей, и еще ожидается 7 млн рублей.Кроме того, благодаря работе налоговиков в одном из крупнейших парков отдыха и развлечений были легализованы 11 наемных работников. Еще в одном парке был выявлен просроченный фискальный накопитель.Ранее сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеровСколько в Крыму миллионеров - ФНСВ Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС

