Рейтинг@Mail.ru
Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/ukrainskiy-bek-so-vzryvchatkoy-obnaruzhili-u-poberezhya-turtsii-1149850248.html
Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
Украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T14:16
2025-09-30T14:16
турция
происшествия
в мире
безэкипажные катера
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149849181_0:163:565:481_1920x0_80_0_0_3143105a34468a77d53105254c66712e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки.По имеющимся данным, рыбаки заметили неизвестное судно, приняли его за стеклопластиковую лодку и отбуксировали к берегу. Позже на место прибыла береговая охрана, БЭК перевезли в безопасную зону порта Йороз."На место происшествия были направлены группы командования Военно-морских сил (SAS) и другие подразделения безопасности. Предмет был надежно закреплен для осмотра экспертными группами, в настоящее время проводится детальная техническая экспертиза и расследование", – пишет газета со ссылкой на администрацию Трабзона.В статье отмечается, что находка похожа на беспилотные морские аппараты-камикадзе Wasp или Snapper, поставленные Великобританией Киеву для "укрепления обороноспособности" Украины в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУНа Черном море отражают атаку БЭКВ Новороссийске отражают атаку морских дронов
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149849181_0:110:565:534_1920x0_80_0_0_1971128e5f891a34653d059c226ef4b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, происшествия, в мире, безэкипажные катера, новости
Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции

У побережья Турции рыбаки выловили украинский БЭК с 300 килограммами взрывчатки – СМИ

14:16 30.09.2025
 
© milliyet.comТурецкие рыбаки поймали украинский катер-камикадзе Magura V5
Турецкие рыбаки поймали украинский катер-камикадзе Magura V5
© milliyet.com
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки.
"Рыбаки, отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флота", – сообщает издание.
По имеющимся данным, рыбаки заметили неизвестное судно, приняли его за стеклопластиковую лодку и отбуксировали к берегу. Позже на место прибыла береговая охрана, БЭК перевезли в безопасную зону порта Йороз.
© milliyet.comТурецкие рыбаки поймали украинский катер-камикадзе Magura V5
Турецкие рыбаки поймали украинский катер-камикадзе Magura V5
© milliyet.com
Турецкие рыбаки поймали украинский катер-камикадзе Magura V5
"На место происшествия были направлены группы командования Военно-морских сил (SAS) и другие подразделения безопасности. Предмет был надежно закреплен для осмотра экспертными группами, в настоящее время проводится детальная техническая экспертиза и расследование", – пишет газета со ссылкой на администрацию Трабзона.
В статье отмечается, что находка похожа на беспилотные морские аппараты-камикадзе Wasp или Snapper, поставленные Великобританией Киеву для "укрепления обороноспособности" Украины в Черном море.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
На Черном море отражают атаку БЭК
В Новороссийске отражают атаку морских дронов
 
ТурцияПроисшествияВ миреБезэкипажные катераНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
16:30Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих
16:11Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок
15:58Пентагон призвал военных США готовиться к войне
15:47Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа
15:16Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
15:08Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
14:59Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
14:41Умер российский журналист Виталий Коротич
14:16Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
14:07Авария обесточила часть крымского Южнобережья
14:01Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk
13:52Где в Крыму есть бензин и по какой цене
13:34Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков
13:22Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
13:04Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
12:43Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"
12:35На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ
12:25Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме
12:17Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
Лента новостейМолния