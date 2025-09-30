https://crimea.ria.ru/20250930/ukrainskiy-bek-so-vzryvchatkoy-obnaruzhili-u-poberezhya-turtsii-1149850248.html

Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции

Украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки. РИА Новости Крым, 30.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки.По имеющимся данным, рыбаки заметили неизвестное судно, приняли его за стеклопластиковую лодку и отбуксировали к берегу. Позже на место прибыла береговая охрана, БЭК перевезли в безопасную зону порта Йороз."На место происшествия были направлены группы командования Военно-морских сил (SAS) и другие подразделения безопасности. Предмет был надежно закреплен для осмотра экспертными группами, в настоящее время проводится детальная техническая экспертиза и расследование", – пишет газета со ссылкой на администрацию Трабзона.В статье отмечается, что находка похожа на беспилотные морские аппараты-камикадзе Wasp или Snapper, поставленные Великобританией Киеву для "укрепления обороноспособности" Украины в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУНа Черном море отражают атаку БЭКВ Новороссийске отражают атаку морских дронов

турция

2025

