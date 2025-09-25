Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
Черноморский флот за минувшие сутки уничтожил 18 катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Черноморский флот за минувшие сутки уничтожил 18 катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России.Накануне мэр Новороссийска сообщил, что в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Жителей и гостей попросили уйти с пляжей и набережных.Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена также в Туапсе, Геленджике, Анапе и Сочи. Был закрыт выход в море всех плавсредств.Позже в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два катера с десантом украинских боевиков в акватории Черного моря. Вечером у побережья Крыма в акватории Черного моря расчеты центра "Рубикон" уничтожили украинский безэкипажный катер.
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ

Черноморский флот за сутки уничтожил 18 катеров ВСУ - Минобороны

12:33 25.09.2025 (обновлено: 12:42 25.09.2025)
 
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Черноморский флот за минувшие сутки уничтожил 18 катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
Накануне мэр Новороссийска сообщил, что в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Жителей и гостей попросили уйти с пляжей и набережных.
Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена также в Туапсе, Геленджике, Анапе и Сочи. Был закрыт выход в море всех плавсредств.
Позже в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два катера с десантом украинских боевиков в акватории Черного моря. Вечером у побережья Крыма в акватории Черного моря расчеты центра "Рубикон" уничтожили украинский безэкипажный катер.
Видео уничтожения безэкипажного катера в Черном море
Вчера, 20:53
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
