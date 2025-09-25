https://crimea.ria.ru/20250925/chernomorskiy-flot-unichtozhil-18-katerov-vsu-1149712187.html
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
Черноморский флот за минувшие сутки уничтожил 18 катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T12:33
2025-09-25T12:33
2025-09-25T12:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Черноморский флот за минувшие сутки уничтожил 18 катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России.Накануне мэр Новороссийска сообщил, что в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Жителей и гостей попросили уйти с пляжей и набережных.Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена также в Туапсе, Геленджике, Анапе и Сочи. Был закрыт выход в море всех плавсредств.Позже в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два катера с десантом украинских боевиков в акватории Черного моря. Вечером у побережья Крыма в акватории Черного моря расчеты центра "Рубикон" уничтожили украинский безэкипажный катер. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУВ Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУВ Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
Черноморский флот за сутки уничтожил 18 катеров ВСУ - Минобороны
12:33 25.09.2025 (обновлено: 12:42 25.09.2025)