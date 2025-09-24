https://crimea.ria.ru/20250924/na-chernom-more-otrazhayut-ataku-bek-1149677725.html

На Черном море отражают атаку БЭК

На Черном море отражают атаку БЭК - РИА Новости Крым, 24.09.2025

На Черном море отражают атаку БЭК

В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T12:18

2025-09-24T12:18

2025-09-24T12:18

новороссийск

безэкипажные катера

безопасность

черное море

атаки всу

происшествия

андрей кравченко

новости сво

краснодарский край

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_0:5:1224:694_1920x0_80_0_0_58d96169ba79e77b4b276658172c5bc1.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По его данным, угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Работа по целям ведется с 10:00.Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска покинуть набережную и пляжи. Жители на первой береговой линии не должны подходить к окнам, которые выходят на море. В случае, если тревога застала на улице, важно не находиться на открытом пространстве около моря, не использовать для укрытия автомобили, не прятаться под многоквартирными домами. В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.Кроме того, 24 сентября киевский режим атаковал предприятие нефтехимии в Республике Башкортостан. В результате удара на территории возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известноВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в БашкирииВ Севастополе отразили атаку беспилотников

новороссийск

черное море

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, безэкипажные катера, безопасность, черное море, атаки всу, происшествия, андрей кравченко, новости сво, краснодарский край, кубань, новости