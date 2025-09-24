https://crimea.ria.ru/20250924/na-chernom-more-otrazhayut-ataku-bek-1149677725.html
На Черном море отражают атаку БЭК
В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По его данным, угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Работа по целям ведется с 10:00.Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска покинуть набережную и пляжи. Жители на первой береговой линии не должны подходить к окнам, которые выходят на море. В случае, если тревога застала на улице, важно не находиться на открытом пространстве около моря, не использовать для укрытия автомобили, не прятаться под многоквартирными домами. В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.Кроме того, 24 сентября киевский режим атаковал предприятие нефтехимии в Республике Башкортостан. В результате удара на территории возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известноВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в БашкирииВ Севастополе отразили атаку беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По его данным, угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Работа по целям ведется с 10:00.
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака БПЛА и БЭК. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он в Telegram.
Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска покинуть набережную и пляжи. Жители на первой береговой линии не должны подходить к окнам, которые выходят на море.
В случае, если тревога застала на улице, важно не находиться на открытом пространстве около моря, не использовать для укрытия автомобили, не прятаться под многоквартирными домами.
В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников
. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА
.
Кроме того, 24 сентября киевский режим атаковал предприятие нефтехимии в Республике Башкортостан. В результате удара на территории возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров.
