На Черном море отражают атаку БЭК - РИА Новости Крым, 24.09.2025
На Черном море отражают атаку БЭК
На Черном море отражают атаку БЭК - РИА Новости Крым, 24.09.2025
На Черном море отражают атаку БЭК
В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T12:18
2025-09-24T12:18
новороссийск
безэкипажные катера
безопасность
черное море
атаки всу
происшествия
андрей кравченко
новости сво
краснодарский край
кубань
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По его данным, угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Работа по целям ведется с 10:00.Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска покинуть набережную и пляжи. Жители на первой береговой линии не должны подходить к окнам, которые выходят на море. В случае, если тревога застала на улице, важно не находиться на открытом пространстве около моря, не использовать для укрытия автомобили, не прятаться под многоквартирными домами. В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.Кроме того, 24 сентября киевский режим атаковал предприятие нефтехимии в Республике Башкортостан. В результате удара на территории возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров.
новороссийск
черное море
краснодарский край
кубань
новороссийск, безэкипажные катера, безопасность, черное море, атаки всу, происшествия, андрей кравченко, новости сво, краснодарский край, кубань, новости
На Черном море отражают атаку БЭК

На Черном море отражают атаку безэкипажных катеров

12:18 24.09.2025
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена – в Черном море военные отражают атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По его данным, угрозу атаки БЭКов в объявили около 7 часов утра. Работа по целям ведется с 10:00.

"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака БПЛА и БЭК. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он в Telegram.

Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска покинуть набережную и пляжи. Жители на первой береговой линии не должны подходить к окнам, которые выходят на море.
В случае, если тревога застала на улице, важно не находиться на открытом пространстве около моря, не использовать для укрытия автомобили, не прятаться под многоквартирными домами.
В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.
Кроме того, 24 сентября киевский режим атаковал предприятие нефтехимии в Республике Башкортостан. В результате удара на территории возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно
ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
В Севастополе отразили атаку беспилотников
 
НовороссийскБезэкипажные катераБезопасностьЧерное мореАтаки ВСУПроисшествияАндрей КравченкоНовости СВОКраснодарский крайКубаньНовости
 
