В Севастополе отразили атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе отразили атаку беспилотников
В Севастополе отразили атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе отразили атаку беспилотников
В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2025
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
крым
беспилотник (бпла, дрон)
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что по всем целям военные отработали над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. "Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.Морской пассажирский транспорт приостановил работу в бухте города.Накануне около полуночи в Севастополе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.
севастополь
крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Этой ночью на Севастополь была очередная атака ВСУ. Благодарю силы ПВО и наш Черноморский флот, которые уверенно и спокойно отразили налет БПЛА на наш город. В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА", - написал он в своем Telegram.

Он уточнил, что по всем целям военные отработали над морем на большом расстоянии от берега.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
"Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.
Морской пассажирский транспорт приостановил работу в бухте города.
Накануне около полуночи в Севастополе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.
СевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
