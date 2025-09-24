https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-otrazili-massirovannuyu-ataku-bespilotnikov-1149671142.html

В Севастополе отразили атаку беспилотников

В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что по всем целям военные отработали над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. "Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.Морской пассажирский транспорт приостановил работу в бухте города.Накануне около полуночи в Севастополе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

