Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.В местах падения обломков беспилотников в ряде районов загорелась сухая растительность, пожары оперативно потушили. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, ремонтные бригады работают на месте. "По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - уточнил Бочаров.Как сообщалось, вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Уничтожены и перехвачены 19 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:52 24.09.2025 (обновлено: 09:49 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - приводит его слова администрация региона.
В местах падения обломков беспилотников в ряде районов загорелась сухая растительность, пожары оперативно потушили. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, ремонтные бригады работают на месте.
"По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - уточнил Бочаров.
Как сообщалось, вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Уничтожены и перехвачены 19 украинских дронов.
