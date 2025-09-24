https://crimea.ria.ru/20250924/massirovannaya-ataka-na-obekty-tek-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1149670465.html

Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно

Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T06:52

2025-09-24T06:52

2025-09-24T09:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.В местах падения обломков беспилотников в ряде районов загорелась сухая растительность, пожары оперативно потушили. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, ремонтные бригады работают на месте. "По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - уточнил Бочаров.Как сообщалось, вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Уничтожены и перехвачены 19 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

