https://crimea.ria.ru/20250924/massirovannaya-ataka-na-obekty-tek-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1149670465.html
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T06:52
2025-09-24T06:52
2025-09-24T09:49
атаки всу
волгоградская область
андрей бочаров
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3badeff2ccb878e4f2b9494aff535a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.В местах падения обломков беспилотников в ряде районов загорелась сухая растительность, пожары оперативно потушили. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, ремонтные бригады работают на месте. "По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - уточнил Бочаров.Как сообщалось, вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России. Уничтожены и перехвачены 19 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0238331bbdd929a0c497d396ef75ee14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, волгоградская область, андрей бочаров, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, происшествия
Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно
Украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Волгоградской области
06:52 24.09.2025 (обновлено: 09:49 24.09.2025)