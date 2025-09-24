https://crimea.ria.ru/20250924/70-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-esche-chetyrmya-regionami-1149671515.html

70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 70 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, Крымом и еще четырьмя регионами страны минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, а также над территориями Республики Крым. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей.Также утром в среду стало известно, что в Севастополе отразили массированную атаку БПЛА. По информации губернатора Михаила Развожаева, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали.Ранее сообщалось, что вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывыРакетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известноУдар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины

