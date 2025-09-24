Рейтинг@Mail.ru
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами - РИА Новости Крым, 24.09.2025
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами - РИА Новости Крым, 24.09.2025
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 70 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, Крымом и еще четырьмя регионами страны минувшей... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T07:57
2025-09-24T09:48
новости сво
пво
новости крыма
крым
черное море
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 70 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, Крымом и еще четырьмя регионами страны минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, а также над территориями Республики Крым. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей.Также утром в среду стало известно, что в Севастополе отразили массированную атаку БПЛА. По информации губернатора Михаила Развожаева, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали.Ранее сообщалось, что вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России.
крым
черное море
новости сво, пво, новости крыма, крым, черное море, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами

70 вражеских БПЛА уничтожены над пятью регионами России и акваторией Черного моря

07:57 24.09.2025 (обновлено: 09:48 24.09.2025)
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 70 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, Крымом и еще четырьмя регионами страны минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", – сказано сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, а также над территориями Республики Крым. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей.
Также утром в среду стало известно, что в Севастополе отразили массированную атаку БПЛА. По информации губернатора Михаила Развожаева, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы
Ракетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известно
Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
 
Новости СВОПВОНовости КрымаКрымЧерное мореАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФ
 
