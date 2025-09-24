https://crimea.ria.ru/20250924/70-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-esche-chetyrmya-regionami-1149671515.html
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами - РИА Новости Крым, 24.09.2025
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 70 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, Крымом и еще четырьмя регионами страны минувшей... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T07:57
2025-09-24T07:57
2025-09-24T09:48
новости сво
пво
новости крыма
крым
черное море
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 70 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, Крымом и еще четырьмя регионами страны минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, а также над территориями Республики Крым. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей.Также утром в среду стало известно, что в Севастополе отразили массированную атаку БПЛА. По информации губернатора Михаила Развожаева, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали.Ранее сообщалось, что вечером во вторник силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили воздушные атаки ВСУ на Крым и еще три региона России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Харьков под массированной атакой: в городе гремят взрывыРакетный удар по Белгороду и обстрел Льгова – что известноУдар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60dc94e5fe95f4033f29547c3849a581.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, новости крыма, крым, черное море, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
70 вражеских БПЛА уничтожены над пятью регионами России и акваторией Черного моря
07:57 24.09.2025 (обновлено: 09:48 24.09.2025)