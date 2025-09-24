https://crimea.ria.ru/20250924/vsu-povtorno-atakovali-predpriyatie-neftekhimii-v-bashkirii-1149672571.html

ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии

ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии - РИА Новости Крым, 24.09.2025

ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии

Киевский режим атаковал предприятие нефтехимии в Республике Башкортостан. В результате удара на территории возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал предприятие нефтехимии в Республике Башкортостан. В результате удара на территории возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров.На месте работают все экстренные службы, принимаются меры по тушению пожара, добавил глава региона.Это не первая атака киевского режима на Республику Башкортостан. 18 сентября беспилотники ВСУ также атаковали предприятие нефтехимии, погибших и пострадавших не было. Сработала пассивная и активная защита, а охрана предприятия открывала огонь на поражение.В целом за минувшую ночь силы противовоздушной обороны России ликвидировали 70 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, Крымом и еще четырьмя регионами страны. В частности, силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжениеУдар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК УкраиныХарьков под массированной атакой: в городе гремят взрывы

