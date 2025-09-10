https://crimea.ria.ru/20250910/v-novorossiyske-otrazhayut-ataku-morskikh-dronov-1149330868.html

В Новороссийске отражают атаку морских дронов

В Новороссийске утром в среду звучат сирены – в акватории Черного моря военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T06:38

2025-09-10T06:38

2025-09-10T06:45

новороссийск

краснодарский край

кубань

атаки всу

безэкипажные катера

происшествия

безопасность

новости сво

черное море

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске утром в среду звучат сирены – в акватории Черного моря военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Это уже вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее - с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА.В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск, краснодарский край, кубань, атаки всу, безэкипажные катера, происшествия, безопасность, новости сво, черное море, новости, андрей кравченко