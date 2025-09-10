Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске отражают атаку морских дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/v-novorossiyske-otrazhayut-ataku-morskikh-dronov-1149330868.html
В Новороссийске отражают атаку морских дронов
В Новороссийске отражают атаку морских дронов - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Новороссийске отражают атаку морских дронов
В Новороссийске утром в среду звучат сирены – в акватории Черного моря военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T06:38
2025-09-10T06:45
новороссийск
краснодарский край
кубань
атаки всу
безэкипажные катера
происшествия
безопасность
новости сво
черное море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_0:97:1754:1084_1920x0_80_0_0_ca6ebf2dd22ab863b184fe6bb8c05a48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске утром в среду звучат сирены – в акватории Черного моря военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Это уже вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее - с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА.В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
краснодарский край
кубань
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_b5d5fcd6b345a1daa806cab06c417b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, краснодарский край, кубань, атаки всу, безэкипажные катера, происшествия, безопасность, новости сво, черное море, новости, андрей кравченко
В Новороссийске отражают атаку морских дронов

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - мэр

06:38 10.09.2025 (обновлено: 06:45 10.09.2025)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске утром в среду звучат сирены – в акватории Черного моря военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)", - предупредил он в Telegram-канале.
Это уже вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее - с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА.
В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовороссийскКраснодарский крайКубаньАтаки ВСУБезэкипажные катераПроисшествияБезопасностьНовости СВОЧерное мореНовостиАндрей Кравченко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:52Как в Крыму раскрывают преступления в общественных местах
07:3832 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:33Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
07:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
06:38В Новороссийске отражают атаку морских дронов
06:12Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
06:01Когда остынет море у берегов Крыма
00:24ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем
00:01Грозы и град: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:33Беспорядки в Непале и крушение самолета по Ростовом: главное за день
21:56В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд
21:48В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
21:11Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя
20:40Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
20:25В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6
20:20Метеорный поток Эпсилон-Персеиды над Крымом – куда смотреть
19:42В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнение
19:22Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
18:57"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы
Лента новостейМолния