В Новороссийске отражают атаку морских дронов
В Новороссийске утром в среду звучат сирены – в акватории Черного моря военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске утром в среду звучат сирены – в акватории Черного моря военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Это уже вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее - с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА.В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.
06:38 10.09.2025 (обновлено: 06:45 10.09.2025)