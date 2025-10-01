https://crimea.ria.ru/20251001/obnaruzhennyy-u-beregov-turtsii-ukrainskiy-kater-unichtozhili-1149894769.html

Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили

Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили

Турецкие саперы ликвидировали обнаруженный у берегов Трабзона украинский безэкипажный катер-камикадзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. РИА Новости Крым, 01.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Турецкие саперы ликвидировали обнаруженный у берегов Трабзона украинский безэкипажный катер-камикадзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.Судно было замечено рыбаками накануне. Отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, они вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флота.После обследования специалисты приняли решение нейтрализовать объект. По опубликованным фото, речь, скорее всего, идет о многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5 производства Украины, пишет издание.Отмечается, что на пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени выбрасывает боеприпасы. В августе волны вынесли боеголовку ракеты на пляж стамбульского пригорода Шиле, а в июле саперы обезвредили мину в провинции Орду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря уничтожают БЭКЧерноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУБезэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео

