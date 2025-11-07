Рейтинг@Mail.ru
Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
Крым и Белоруссия существенно продвинулись на пути промышленной кооперации. Кроме того, благодаря реализации совместных проектов в обозримом будущем появятся...
Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия

У Крыма и Белоруссии готовы совместные проекты по строительству санаториев и предприятий

18:28 07.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крым и Белоруссия существенно продвинулись на пути промышленной кооперации. Кроме того, благодаря реализации совместных проектов в обозримом будущем появятся новые туристические объекты и предприятия. Об этом РИА Новости Крым рассказал зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Я не буду перечислять конкретику – где мы будем строить канатные дороги, где мы будем возводить совместные санатории, дома отдыха, гостиницы, предприятия. Такие проекты в работе есть", – сказал Мурадов на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.
Он подчеркнул, что совместные проекты содействуют развитию туризма в целом.
Кроме того, постпред при президенте России отметил, что между Крымом и Беларусью есть серьезное движение по пути промышленной кооперации.

"Вы знаете, что чисто крымские товары далеко не везде воспринимаются и принимаются (в силу санкций - ред.). А производство совместного продукта с белорусскими партнерами – это уже продукт Союзного государства. Это воспринимается и в странах-партнерах Евразийского экономического союза (ЕЭС)", – указал зампредседателя крымского правительства.

Крыму нужно выстраивать нормальные финансовые отношения со странами ЕЭС, а также со странами Африки, в частности в направлении логистики, добавил Мурадов.
"С Африкой логистика очень слабая. У нас нет прямых линий. Но, думаю, это не только у Крыма, но и в целом у России – эти связи предстоит еще дорабатывать и донастраивать", – констатировал вице-премьер Крыма.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
