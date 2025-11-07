https://crimea.ria.ru/20251107/kakie-sovmestnye-proekty-realizuyut-krym-i-belorussiya-1150740499.html
Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крым и Белоруссия существенно продвинулись на пути промышленной кооперации. Кроме того, благодаря реализации совместных проектов в обозримом будущем появятся новые туристические объекты и предприятия. Об этом РИА Новости Крым рассказал зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов."Я не буду перечислять конкретику – где мы будем строить канатные дороги, где мы будем возводить совместные санатории, дома отдыха, гостиницы, предприятия. Такие проекты в работе есть", – сказал Мурадов на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.Он подчеркнул, что совместные проекты содействуют развитию туризма в целом. Кроме того, постпред при президенте России отметил, что между Крымом и Беларусью есть серьезное движение по пути промышленной кооперации.Крыму нужно выстраивать нормальные финансовые отношения со странами ЕЭС, а также со странами Африки, в частности в направлении логистики, добавил Мурадов."С Африкой логистика очень слабая. У нас нет прямых линий. Но, думаю, это не только у Крыма, но и в целом у России – эти связи предстоит еще дорабатывать и донастраивать", – констатировал вице-премьер Крыма.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
