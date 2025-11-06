Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран
В рамках Ялтинского международного форума пройдет заседание ассоциации друзей Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Представители более 40 стран примут участие в заседании Международной ассоциации друзей Крыма, которое состоится в рамках Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве. Об этом РИА Новости Крым заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах мероприятия.
"Мы будем проводить заседание Международной ассоциации друзей Крыма. Представители более 40 стран будут приниматься решения, которые касаются деятельности ассоциации", - сказал он.
Мурадов подчеркнул, что члены ассоциации ведут колоссальную работу по продвижению российского статуса Крыма, вопросов взаимодействия и сотрудничества с Россией в целом, в том числе в Черноморском регионе.
Постпред Крыма при президенте добавил, что в рамках форума состоятся отдельные сессии, посвященные сотрудничеству с Белоруссией, а также работе крымских портов.
"Приехало много наших африканских друзей, которые хотят взаимодействовать с Крымом, устанавливать транспортные и логистические связи, потому что Крым – самый близкий к Африке регион РФ", - отметил он.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.