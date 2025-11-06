https://crimea.ria.ru/20251106/mezhdunarodnaya-assotsiatsiya-druzey-kryma-soberet-gostey-iz-bolee-40-stran-1150697281.html

Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран

Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран

Представители более 40 стран примут участие в заседании Международной ассоциации друзей Крыма, которое состоится в рамках Ялтинского международного форума (ЯМФ) РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T11:42

2025-11-06T11:42

2025-11-06T11:32

крым

георгий мурадов

ямэф

москва

международная ассоциация друзей крыма

крым дипломатический

народная дипломатия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150696984_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_e59718f5dfd86772c49a50e13f2f580d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Представители более 40 стран примут участие в заседании Международной ассоциации друзей Крыма, которое состоится в рамках Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве. Об этом РИА Новости Крым заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах мероприятия.Мурадов подчеркнул, что члены ассоциации ведут колоссальную работу по продвижению российского статуса Крыма, вопросов взаимодействия и сотрудничества с Россией в целом, в том числе в Черноморском регионе.Постпред Крыма при президенте добавил, что в рамках форума состоятся отдельные сессии, посвященные сотрудничеству с Белоруссией, а также работе крымских портов.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, георгий мурадов, ямэф, москва, международная ассоциация друзей крыма, крым дипломатический, народная дипломатия, новости, видео