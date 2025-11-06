Рейтинг@Mail.ru
На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
06.11.2025
На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Представители более 50 стран мира принимают участие в работе Ялтинского международного форума (ЯМФ), открывшегося в четверг в Москве. Об этом РИА Новости Крым заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах мероприятия.По словам Мурадова, приехавшие на ЯМФ представители западных стран – это "люди мыслящие и объективные, всемирно известные, которые будут делиться своими точками зрения".Также в работе форума принимают участие многочисленные представители дружественных России государств, добавил постпред Крыма при президенте РФ.Он добавил, что в основе дискуссий в рамках форума будет лежать "политическая ситуация в мире и возможности Крыма оказывать содействие в большой российской политике, чтобы продвигать ее интересы в большом Причерноморье".Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран

© РИА Новости Крым
ЯМЭФ-2025 в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Представители более 50 стран мира принимают участие в работе Ялтинского международного форума (ЯМФ), открывшегося в четверг в Москве. Об этом РИА Новости Крым заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах мероприятия.
"В форуме участвуют представители более 50 стран, в том числе ведущих стран мира. Это США, Великобритания, Франция и другие. Если мы говорим о недружественных нам странах, мы не имеем в виду, что представляющие их ученые, эксперты, общественные деятели являются недружественными к России", - сказал он.
По словам Мурадова, приехавшие на ЯМФ представители западных стран – это "люди мыслящие и объективные, всемирно известные, которые будут делиться своими точками зрения".
Также в работе форума принимают участие многочисленные представители дружественных России государств, добавил постпред Крыма при президенте РФ.
Он добавил, что в основе дискуссий в рамках форума будет лежать "политическая ситуация в мире и возможности Крыма оказывать содействие в большой российской политике, чтобы продвигать ее интересы в большом Причерноморье".
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
