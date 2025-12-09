Рейтинг@Mail.ru
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40% - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/eksport-krymskikh-tovarov-v-belorussiyu-vyros-na-40-1151515461.html
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40% - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T12:49
2025-12-09T12:49
крым
новости крыма
экспорт продукции из крыма
промышленность в крыму
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151511854_0:134:3071:1861_1920x0_80_0_0_942796120add0984aaaa275dd03f57f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.По словам профильного министра, на шести предприятиях Республики Беларусь используется крымский электроинструмент. Крупнейшими экспортными партнерами Крыма, кроме Беларуси, также являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Налажен хороший товарооборот с Москвой и Московской областью.По различным направлениям крымские промышленные предприятия сегодня взаимодействуют с несколькими десятками регионов Российской Федерации. Этому способствуют, в том числе, проводимые регионом выставочные мероприятия, добавил министр.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Так, за январь – июнь текущего года экспорт крымской продукции промышленного назначения в Республику Беларусь составил около 700 млн рублей, что примерно на 20% выше показателей предыдущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в миреРоссия остается крупнейшим поставщиком нефти в ИндиюСевастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
крым
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151511854_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_788a884e3290621a4c100bed9518defc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, экспорт продукции из крыма, промышленность в крыму, белоруссия
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%

Объем экспорта крымских товаров в Республику Беларусь за год вырос почти на 40%

12:49 09.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджанян
Министр промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджанян - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.

"Нашим стратегическим партнером является Республика Беларусь, - рассказал он. - Шесть филиалов реализуют продукцию крымского машиностроения. <...> Объем отгрузки в Беларусь увеличился примерно на 40% за год".

По словам профильного министра, на шести предприятиях Республики Беларусь используется крымский электроинструмент. Крупнейшими экспортными партнерами Крыма, кроме Беларуси, также являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Налажен хороший товарооборот с Москвой и Московской областью.
"Хотел бы отметить Республику Башкортостан, с которой наши предприятия активно взаимодействуют. И дальневосточные регионы тоже активно сейчас с нами взаимодействуют, в том числе, по отрасли судостроения. Так, одно из наших предприятий в 2027 году будет строить для дальневосточного округа рефрижератор рыболовный. Сейчас ведется проектная работа", - уточнил он.
По различным направлениям крымские промышленные предприятия сегодня взаимодействуют с несколькими десятками регионов Российской Федерации. Этому способствуют, в том числе, проводимые регионом выставочные мероприятия, добавил министр.
В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Так, за январь – июнь текущего года экспорт крымской продукции промышленного назначения в Республику Беларусь составил около 700 млн рублей, что примерно на 20% выше показателей предыдущего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
 
КрымНовости КрымаЭкспорт продукции из КрымаПромышленность в КрымуБелоруссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
14:14Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
14:06Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
13:57Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
13:48Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
13:39Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
13:27Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России
13:22В Крыму назвали лауреатов государственной премии республики
13:10Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
13:03В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
12:59Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27
12:55Журналисты "России сегодня" в Крыму стали лауреатами премии имени Иоффе
12:49Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
12:41Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончится
12:35Еще один поселок в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ
12:13Арестован напавший с ножом на людей в Ялте
11:55ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
11:46Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
11:28Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
11:22ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу
Лента новостейМолния