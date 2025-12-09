https://crimea.ria.ru/20251209/eksport-krymskikh-tovarov-v-belorussiyu-vyros-na-40-1151515461.html

Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%

Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40% - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%

Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T12:49

2025-12-09T12:49

2025-12-09T12:49

крым

новости крыма

экспорт продукции из крыма

промышленность в крыму

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151511854_0:134:3071:1861_1920x0_80_0_0_942796120add0984aaaa275dd03f57f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.По словам профильного министра, на шести предприятиях Республики Беларусь используется крымский электроинструмент. Крупнейшими экспортными партнерами Крыма, кроме Беларуси, также являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Налажен хороший товарооборот с Москвой и Московской областью.По различным направлениям крымские промышленные предприятия сегодня взаимодействуют с несколькими десятками регионов Российской Федерации. Этому способствуют, в том числе, проводимые регионом выставочные мероприятия, добавил министр.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Так, за январь – июнь текущего года экспорт крымской продукции промышленного назначения в Республику Беларусь составил около 700 млн рублей, что примерно на 20% выше показателей предыдущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в миреРоссия остается крупнейшим поставщиком нефти в ИндиюСевастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет

крым

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, экспорт продукции из крыма, промышленность в крыму, белоруссия