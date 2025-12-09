https://crimea.ria.ru/20251209/eksport-krymskikh-tovarov-v-belorussiyu-vyros-na-40-1151515461.html
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40% - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T12:49
2025-12-09T12:49
2025-12-09T12:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.По словам профильного министра, на шести предприятиях Республики Беларусь используется крымский электроинструмент. Крупнейшими экспортными партнерами Крыма, кроме Беларуси, также являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Налажен хороший товарооборот с Москвой и Московской областью.По различным направлениям крымские промышленные предприятия сегодня взаимодействуют с несколькими десятками регионов Российской Федерации. Этому способствуют, в том числе, проводимые регионом выставочные мероприятия, добавил министр.В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Так, за январь – июнь текущего года экспорт крымской продукции промышленного назначения в Республику Беларусь составил около 700 млн рублей, что примерно на 20% выше показателей предыдущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в миреРоссия остается крупнейшим поставщиком нефти в ИндиюСевастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Объем крымской продукции, отгруженной в Республику Беларусь, вырос за год на 40%. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"Нашим стратегическим партнером является Республика Беларусь, - рассказал он. - Шесть филиалов реализуют продукцию крымского машиностроения. <...> Объем отгрузки в Беларусь увеличился примерно на 40% за год".
По словам профильного министра, на шести предприятиях Республики Беларусь используется крымский электроинструмент. Крупнейшими экспортными партнерами Крыма, кроме Беларуси, также являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Налажен хороший товарооборот с Москвой и Московской областью.
"Хотел бы отметить Республику Башкортостан, с которой наши предприятия активно взаимодействуют. И дальневосточные регионы тоже активно сейчас с нами взаимодействуют, в том числе, по отрасли судостроения. Так, одно из наших предприятий в 2027 году будет строить для дальневосточного округа рефрижератор рыболовный. Сейчас ведется проектная работа", - уточнил он.
По различным направлениям крымские промышленные предприятия сегодня взаимодействуют с несколькими десятками регионов Российской Федерации. Этому способствуют, в том числе, проводимые регионом выставочные мероприятия, добавил министр.
В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию
с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках. Так, за январь – июнь текущего года экспорт крымской продукции промышленного назначения в Республику Беларусь составил около 700 млн рублей, что примерно на 20% выше показателей предыдущего года.
