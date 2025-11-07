https://crimea.ria.ru/20251107/utechek-net-vodolazy-osmotreli-zatonuvshie-tankery-v-kerchenskom-prolive-1150734239.html

Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе

2025-11-07T16:05

2025-11-07T16:05

2025-11-07T15:58

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138392860_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_42e79898bc500cd150aff9a2eeebd3ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Водолазы не зафиксировали новых утечек нефтепродуктов в районе фрагментов затонувших в декабре 2024 года танкеров в Керченском проливе. Об этом доложили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева.Специалисты уточнили, что всего с начала работ по ликвидации последствий разлива очищено около 2 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно.Кроме того, собрано почти 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации 184 тысячи тонн."За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечено", – отметили в правительстве.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута. 22 октября получены космические снимки, на которых на поверхности воды наблюдаются незначительные пятна. Для ликвидации выбросов мазута в Анапе нарастили группировку сил.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в мореБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья

