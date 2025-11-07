Рейтинг@Mail.ru
Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/utechek-net-vodolazy-osmotreli-zatonuvshie-tankery-v-kerchenskom-prolive-1150734239.html
Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе
Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе
Водолазы не зафиксировали новых утечек нефтепродуктов в районе фрагментов затонувших в декабре 2024 года танкеров в Керченском проливе. Об этом доложили на... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T16:05
2025-11-07T15:58
крым
керчь
керченский пролив
водолазные работы
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
безопасность
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138392860_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_42e79898bc500cd150aff9a2eeebd3ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Водолазы не зафиксировали новых утечек нефтепродуктов в районе фрагментов затонувших в декабре 2024 года танкеров в Керченском проливе. Об этом доложили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева.Специалисты уточнили, что всего с начала работ по ликвидации последствий разлива очищено около 2 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно.Кроме того, собрано почти 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации 184 тысячи тонн."За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечено", – отметили в правительстве.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута. 22 октября получены космические снимки, на которых на поверхности воды наблюдаются незначительные пятна. Для ликвидации выбросов мазута в Анапе нарастили группировку сил.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в мореБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138392860_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f25352a9769340c4fb29dc925ea65c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченский пролив, водолазные работы, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, безопасность, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море
Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе

Водолазы не обнаружили утечек мазута в районе затонувших танкеров в Керченском проливе

16:05 07.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России. Архивное фото
Сотрудник МЧС России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Водолазы не зафиксировали новых утечек нефтепродуктов в районе фрагментов затонувших в декабре 2024 года танкеров в Керченском проливе. Об этом доложили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева.
"В ходе осмотра водолазами затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утечек нефтепродуктов не зафиксировано", сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что всего с начала работ по ликвидации последствий разлива очищено около 2 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно.
Кроме того, собрано почти 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации 184 тысячи тонн.
"За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечено", – отметили в правительстве.
В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута. 22 октября получены космические снимки, на которых на поверхности воды наблюдаются незначительные пятна. Для ликвидации выбросов мазута в Анапе нарастили группировку сил.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья
 
КрымКерчьКерченский проливВодолазные работыТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеБезопасностьРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
17:36Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма
17:15Авиакатастрофа в Дагестане: кому принадлежит упавший вертолет
17:07В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
16:52ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
16:33Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
16:27В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт
16:13Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане: четверо погибли и трое выжили
16:05Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе
15:57В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек
15:47Авария обесточила сорок улиц в Евпатории
15:33Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года
15:21В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне
14:43Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз
14:34В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью
14:20Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России
14:10Крымский мост – обстановка к обеду пятницы
14:06Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
13:48В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения
13:26Новости СВО: страшные потери Киева за неделю
Лента новостейМолния