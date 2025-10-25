Рейтинг@Mail.ru
В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/v-anape-narastili-gruppirovku-dlya-likvidatsii-vybrosov-mazuta-na-bereg-1150422919.html
В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег
В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег - РИА Новости Крым, 25.10.2025
В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег
Еще 180 специалистов и 17 единиц техники от МЧС России прибыли в Анапу для усиления группировки по ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на побережье... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T10:25
2025-10-25T10:25
анапа
черное море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
экология
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150422808_12:0:816:452_1920x0_80_0_0_a0868767c0eed2c9c8940dc8d15310a6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Еще 180 специалистов и 17 единиц техники от МЧС России прибыли в Анапу для усиления группировки по ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на побережье региона. Об этом глава чрезвычайного ведомства РФ Александр Куренков доложил на правительственной комиссии об оперативной обстановке на побережье Краснодарского края, которое состоялось под председательством вице-премьера Виталия Савельева.В пятницу стало известно, что в Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе."Глава чрезвычайного ведомства принял решение увеличить группировку сил и средств для минимизации и ликвидации возможных последствий", – сказано в официальном Telegram-канале МЧС России.В превентивных целях с учетом возможных штормов в осенне-зимний период оперативно восстанавливаются насыпные валы на побережье и устанавливаются заградительные сети вдоль берега. Кроме того, усилен мониторинг обстановки с использованием космических данных, а также визуальное наблюдение за акваторией и патрулирование береговой линии.22 октября получены космические снимки, на которых на поверхности воды наблюдаются незначительные пятна."Сегодня оперативная группа МЧС России совершила облет районов возможного дрейфа мазута", – сообщил Куренков.Подтвердить наличие скоплений нефтепродуктов в толще воды и на дне возможно только путем более детального обследования. В связи с этим Куренков предложил провести дополнительный мониторинг акватории с привлечением водолазной группировки МЧС России и Морспасслужбы.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в мореБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья
анапа
черное море
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150422808_113:0:716:452_1920x0_80_0_0_a74a2fdcec08cc51dcae3343443f3033.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), экология, новости, кубань, краснодарский край
В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег

В Анапе нарастили группировку для ликвидации новых выбросов мазута

10:25 25.10.2025
 
© МЧС РоссииВ Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег
В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Еще 180 специалистов и 17 единиц техники от МЧС России прибыли в Анапу для усиления группировки по ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на побережье региона. Об этом глава чрезвычайного ведомства РФ Александр Куренков доложил на правительственной комиссии об оперативной обстановке на побережье Краснодарского края, которое состоялось под председательством вице-премьера Виталия Савельева.
В пятницу стало известно, что в Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
"Глава чрезвычайного ведомства принял решение увеличить группировку сил и средств для минимизации и ликвидации возможных последствий", – сказано в официальном Telegram-канале МЧС России.
Для усиления в Анапу прибыли аэромобильные группы Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда, главных управлений МЧС России по Ростовской области и Краснодарскому краю. Всего – 180 специалистов и 17 единиц техники. Министр лично проверил готовность спасателей.
В превентивных целях с учетом возможных штормов в осенне-зимний период оперативно восстанавливаются насыпные валы на побережье и устанавливаются заградительные сети вдоль берега. Кроме того, усилен мониторинг обстановки с использованием космических данных, а также визуальное наблюдение за акваторией и патрулирование береговой линии.
22 октября получены космические снимки, на которых на поверхности воды наблюдаются незначительные пятна.
"Сегодня оперативная группа МЧС России совершила облет районов возможного дрейфа мазута", – сообщил Куренков.
Подтвердить наличие скоплений нефтепродуктов в толще воды и на дне возможно только путем более детального обследования. В связи с этим Куренков предложил провести дополнительный мониторинг акватории с привлечением водолазной группировки МЧС России и Морспасслужбы.
В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья
 
АнапаЧерное мореРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовАлександр КуренковМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ЭкологияНовостиКубаньКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
12:19Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:14ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
12:07На Крым идет новый шторм
11:59Водитель отвлеклась на плачь ребенка: под Ростовом перевернулось авто
11:38Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов
11:28Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
11:12Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
10:50Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно
10:39Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
10:25В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег
10:08Крымский мост – очередь выросла в два раза за час
10:01В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
09:50Туристов из ЕС в России заменят гости с Востока и Азии
09:36Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи
09:15Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
09:07Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:47Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
Лента новостейМолния