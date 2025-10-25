В Анапе нарастили группировку для ликвидации выбросов мазута на берег

https://crimea.ria.ru/20251025/v-anape-narastili-gruppirovku-dlya-likvidatsii-vybrosov-mazuta-na-bereg-1150422919.html

Еще 180 специалистов и 17 единиц техники от МЧС России прибыли в Анапу для усиления группировки по ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на побережье... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T10:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Еще 180 специалистов и 17 единиц техники от МЧС России прибыли в Анапу для усиления группировки по ликвидации новых выбросов нефтепродуктов на побережье региона. Об этом глава чрезвычайного ведомства РФ Александр Куренков доложил на правительственной комиссии об оперативной обстановке на побережье Краснодарского края, которое состоялось под председательством вице-премьера Виталия Савельева.В пятницу стало известно, что в Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе."Глава чрезвычайного ведомства принял решение увеличить группировку сил и средств для минимизации и ликвидации возможных последствий", – сказано в официальном Telegram-канале МЧС России.В превентивных целях с учетом возможных штормов в осенне-зимний период оперативно восстанавливаются насыпные валы на побережье и устанавливаются заградительные сети вдоль берега. Кроме того, усилен мониторинг обстановки с использованием космических данных, а также визуальное наблюдение за акваторией и патрулирование береговой линии.22 октября получены космические снимки, на которых на поверхности воды наблюдаются незначительные пятна."Сегодня оперативная группа МЧС России совершила облет районов возможного дрейфа мазута", – сообщил Куренков.Подтвердить наличие скоплений нефтепродуктов в толще воды и на дне возможно только путем более детального обследования. В связи с этим Куренков предложил провести дополнительный мониторинг акватории с привлечением водолазной группировки МЧС России и Морспасслужбы.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в мореБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья

Новости

