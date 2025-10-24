Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута

https://crimea.ria.ru/20251024/glava-mchs-kurenkov-pribyl-v-anapu-dlya-koordinatsii-rabot-po-sboru-mazuta-1150407877.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.Кроме того, Куренков вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проверят ход работ по очистке от нефтепродуктов прибрежной зоны в районе пансионата "Малахит" в станице Благовещенской.В пятницу стало известно, что в Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровНа нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазутаБерег Черного моря повторно очистили от мазута

