Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.Кроме того, Куренков вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проверят ход работ по очистке от нефтепродуктов прибрежной зоны в районе пансионата "Малахит" в станице Благовещенской.В пятницу стало известно, что в Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровНа нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазутаБерег Черного моря повторно очистили от мазута
Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута

В Анапу прибыл глава МЧС РФ для координации работ по ликвидации выбросов нефтепродуктов

14:36 24.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия разлива мазута в Черном море
Последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Глава чрезвычайного ведомства проверит готовность группировки МЧС России и в режиме ВКС примет участие в заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС", – сказано в сообщении.
Кроме того, Куренков вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проверят ход работ по очистке от нефтепродуктов прибрежной зоны в районе пансионата "Малахит" в станице Благовещенской.
В пятницу стало известно, что в Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе.
В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
ТЕГИ
