В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута на трех участках береговой линии, информирует в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.Также фракции мазута диаметром до нескольких сантиметров зафиксированы в поселке Веселовка Темрюкского района Кубани. В акватории вблизи берега мазутных пятен не обнаружено. На побережье продолжают восстанавливать защитный вал – к этому времени готовы 15 километров из запланированных 18."Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе на 24 октября задействовано порядка 500 человек: 200 – от МЧС, 170 – от муниципалитетов, 120 спасателей "Кубань-СПАС", 13 добровольцев. Привлечено 56 единиц техники", – проинформировали в оперштабе.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. 12 октября больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровНа нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазутаБерег Черного моря повторно очистили от мазута

