В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
2025-10-10T14:24
2025-10-10T14:24
2025-10-10T14:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Керченском проливе завершили погружение свай для укрепления конструкций и безопасной очистки акватории после крушения танкеров, сообщает вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.По словам Савельева, более 1,4 тысяч километров береговой линии очищено с начала работ, часть участков убирали повторно. Собрано почти 183 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, из которых более 181 – вывезено для безопасной утилизации.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег Черного моря повторно очистили от мазутаБерег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштабКрушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
