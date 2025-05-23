https://crimea.ria.ru/20250523/rosprirodnadzor-podgotovil-iski-k-vladeltsam-tankerov-volgoneft-1146668294.html

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть"

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть"

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" с требованием выплатить нанесенный... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T19:46

2025-05-23T19:46

2025-05-23T19:46

росприроднадзор

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" с требованием выплатить нанесенный катастрофой ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Светлану Радионову.По словам главы Росприроднадзора, ранее владельцев танкеров обязали в течение месяца добровольно выплатить 85 миллиардов рублей компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выброса мазута из затонувших танкеров. Однако владельцы танкеров пока не выплатили эту сумму.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрдБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережьяКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

керченский пролив

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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