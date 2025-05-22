https://crimea.ria.ru/20250522/bakterii-i-shelukha-lna--kak-v-krymu-utiliziruyut-mazut-s-poberezhya-1146621903.html

Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья

Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья

В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть". О первых результатах... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T18:05

2025-05-22T18:05

2025-05-22T18:05

новости крыма

минэкологии крыма

экология

пляжи крыма

крым

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146618303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_667740913714ccddc1ed1b170b8cbf4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть". О первых результатах экологичной утилизации сообщила в четверг министр экологии и природных ресурсов республики Ольга ШевцоваПо ее словам, полученный грунт далее будут использовать для рекультивации брошенных карьеров на территории республики.К утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе, в Крыму приступили в середине апреля. Как сообщала Шевцова, всего утилизации подлежит около 16 тонн отходов.Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно, заявили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор. 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке официально признаны непригодными для купания в этом году.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дноДоступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжиИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали

https://crimea.ria.ru/20250404/krushenie-tankerov-v-kerchenskom-prolive--rassledovanie-zaversheno-1145434670.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, минэкологии крыма, экология, пляжи крыма, крым, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море