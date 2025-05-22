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Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья
Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья
В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть". О первых результатах... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T18:05
2025-05-22T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть". О первых результатах экологичной утилизации сообщила в четверг министр экологии и природных ресурсов республики Ольга ШевцоваПо ее словам, полученный грунт далее будут использовать для рекультивации брошенных карьеров на территории республики.К утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе, в Крыму приступили в середине апреля. Как сообщала Шевцова, всего утилизации подлежит около 16 тонн отходов.Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно, заявили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор. 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке официально признаны непригодными для купания в этом году.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дноДоступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжиИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали
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новости крыма, минэкологии крыма, экология, пляжи крыма, крым, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Бактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережья

В Крыму утилизируют мазут с помощью бактерий и шелухи льна – Минэкологии

18:05 22.05.2025
 
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымУтилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть". О первых результатах экологичной утилизации сообщила в четверг министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова
"На фото виден светлый очищенный уже бактериями песок. Дальше этот песок перемешивается с шелухой льна для дальнейшего ускорения утилизации биологическим методом", – прокомментировала министр.
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымУтилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
1 из 3
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымУтилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
2 из 3
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымУтилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
3 из 3
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
1 из 3
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
2 из 3
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
3 из 3
Утилизация биологическим методом нефтесодержащих отходов
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
По ее словам, полученный грунт далее будут использовать для рекультивации брошенных карьеров на территории республики.
К утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе, в Крыму приступили в середине апреля. Как сообщала Шевцова, всего утилизации подлежит около 16 тонн отходов.
Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно, заявили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор. 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке официально признаны непригодными для купания в этом году.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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