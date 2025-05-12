Доступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи
В Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи из-за мазута
© РИА Новости КрымУборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Кубани запрещен проход к пляжным зонам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщил в понедельник глава района Федор Бабенков.
"При возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается заходить за ограждения, обозначающие зону чрезвычайной ситуации или иную опасную зону. Соответствующие предупреждающие знаки размещены на пляжах Темрюского района, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов", - сказал он.
Уточняется, что эти ограничения предусмотрены действием режима ЧС техногенного характера на территории Краснодарского края и по решению санитарно-противоэпидемической комиссии.
"В настоящее время на девяти пляжных территориях инициировано проведение лабораторных исследований специалистами Роспотребнадзора, цель - определение их безопасного использования", - добавил Бабенков.
Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: