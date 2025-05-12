https://crimea.ria.ru/20250512/dostup-zakryt-v-temryukskom-rayone-kubani-zapretili-vkhod-na-plyazhi-1146380093.html

Доступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи

Доступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Доступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжи

В Темрюкском районе Кубани запрещен проход к пляжным зонам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщил в понедельник глава... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T15:35

2025-05-12T15:35

2025-05-12T15:32

россия

новости

краснодарский край

темрюкский район

федор бабенков

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143156021_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_fa43218d8c158c49fbcf5dc9c8f14455.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Кубани запрещен проход к пляжным зонам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщил в понедельник глава района Федор Бабенков.Уточняется, что эти ограничения предусмотрены действием режима ЧС техногенного характера на территории Краснодарского края и по решению санитарно-противоэпидемической комиссии.Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие табличкиКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерамиНовые выбросы мазута появились на пляжах Анапы

россия

краснодарский край

темрюкский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, темрюкский район, федор бабенков, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море