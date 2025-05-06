https://crimea.ria.ru/20250506/kupatsya-nelzya-na-plyazhakh-kubani-poyavilis-preduprezhdayuschie-tablichki-1146261143.html

"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие таблички

"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие таблички - РИА Новости Крым, 06.05.2025

"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие таблички

На закрытых из-за разлива мазута пляжах Анапы и Темрюкского района установили таблички о запрете купания и разместили информационные баннеры о том, что доступ... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T21:15

2025-05-06T21:15

2025-05-06T21:15

краснодарский край

пляжи

анапа

темрюкский район

разлив мазута

общество

экология

кубань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На закрытых из-за разлива мазута пляжах Анапы и Темрюкского района установили таблички о запрете купания и разместили информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.Речь о 141 пляже в Анапе и 9 территориях в Темрюкском районе, которые пострадали от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.Ограничение будет действовать до завершения очистки пляжей, пока все территории не будут соответствовать установленным требованиям санитарных норм, уточнили в оперштабе края. Открытие берега будет возможно только после соответствующего допуска со стороны Роспотребнадзора.Ранее по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН пришли к выводам, что процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. В ходе расследования удалось составить общую сумму ущерба экологии – 84,9 миллиардов рублей, главной причиной крушения стало невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.С момента происшествия значительную часть последствий ликвидировали. В Крыму 350 пляжей откроют к курортному сезону, а вот в Анапе и Темрюке все еще действуют ограничения.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре городаПляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы

краснодарский край

анапа

темрюкский район

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, пляжи, анапа, темрюкский район, разлив мазута, общество, экология, кубань, новости