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Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города
Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города
Водолазы очистили дно популярного у горожан и туристов пляжа Хрустальный в центре города от опасных металлических предметов, смытых штормом с набережной. Об... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Водолазы очистили дно популярного у горожан и туристов пляжа Хрустальный в центре города от опасных металлических предметов, смытых штормом с набережной. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, среди находок: стойки от навесов, элементы старых лавочек, лестница для спуска в воду и более чем трехметровый навес.Ранее Развожаев сообщал, что береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована спасателями-водолазами, следов мазута не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовКурортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил рискиКрым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России
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севастополь, михаил развожаев, черное море, пляжи, новости севастополя, общество, водолазные работы, крым курортный, курортный сезон
Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города

В Севастополе пляж Хрустальный очистили от смытых в море навесов и лавочек

13:47 03.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Водолазы очистили дно популярного у горожан и туристов пляжа Хрустальный в центре города от опасных металлических предметов, смытых штормом с набережной. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Специалисты обследовали дно и обнаружили множество металлических предметов, которые могли представлять опасность для отдыхающих... Все потенциально опасные находки были подняты со дна", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, среди находок: стойки от навесов, элементы старых лавочек, лестница для спуска в воду и более чем трехметровый навес.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
1 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
2 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
3 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
4 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 4
В Севастополе очистили от опасных предметов пляж Хрустальный
© Telegram Михаил Развожаев
Ранее Развожаев сообщал, что береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована спасателями-водолазами, следов мазута не обнаружено.
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