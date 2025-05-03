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Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города

Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города

Водолазы очистили дно популярного у горожан и туристов пляжа Хрустальный в центре города от опасных металлических предметов, смытых штормом с набережной. Об... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T13:47

2025-05-03T13:47

2025-05-03T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Водолазы очистили дно популярного у горожан и туристов пляжа Хрустальный в центре города от опасных металлических предметов, смытых штормом с набережной. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, среди находок: стойки от навесов, элементы старых лавочек, лестница для спуска в воду и более чем трехметровый навес.Ранее Развожаев сообщал, что береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована спасателями-водолазами, следов мазута не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовКурортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил рискиКрым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России

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севастополь

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, черное море, пляжи, новости севастополя, общество, водолазные работы, крым курортный, курортный сезон