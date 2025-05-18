Рейтинг@Mail.ru
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250518/na-chernomorskom-poberezhe-zafiksirovali-novye-vybrosy-mazuta-1146523361.html
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 18.05.2025
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута зафиксировали на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T15:31
2025-05-18T15:31
краснодарский край
новости
пляжи
черное море
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/12/1146523565_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e0f0d893b920fffd92c7fac2eabf0d94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксировали на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Выбросы оперативно ликвидировали. На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, продолжается деликатная очистка пляжа, отметили в оперштабе.Во вторник на побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляже одного из местных отелей.В понедельник власти Темрюкского района Кубани запретили проход к пляжам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть".Также на закрытых пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания и о тои, что доступ на эти территории ограничен. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.Ранее по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН пришли к выводам, что процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыАксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезонуКрым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/12/1146523565_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4432b9a8d9a997a6ca2ee800513c3b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, пляжи, черное море, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Краснодарского края

15:31 18.05.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайВыбросы мазута зафиксированы на береговой линии Краснодарского края
Выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксировали на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"Мелкие выбросы мазута 18 мая ликвидировали на одном участке береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской", – сказано в сообщении.
Выбросы оперативно ликвидировали. На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, продолжается деликатная очистка пляжа, отметили в оперштабе.
Во вторник на побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляже одного из местных отелей.
В понедельник власти Темрюкского района Кубани запретили проход к пляжам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть".
Также на закрытых пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания и о тои, что доступ на эти территории ограничен. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.
Ранее по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН пришли к выводам, что процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
 
Краснодарский крайНовостиПляжиЧерное мореЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Землетрясение произошло под Москвой
17:57В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
17:16Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
16:43На Северном Кавказе произошло землетрясение
16:07Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
15:31На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
15:01Зеленский встретился с вице-президентом США
14:31ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
13:35Выбежал из подъезда прямо под колеса: в Сочи малыша сбила машина
13:177 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО
13:03Численность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиков
12:54Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор
12:24Атака ВСУ на Крым - над полуостровом отработала ПВО
12:10Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
12:02Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
11:56Нападения собаки на ребенка в магазине Краснодара - СК начал проверку
11:39Наука побеждать: Суворов в Крыму
11:12Топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском
10:56Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью
10:44Женщина погибла при сбросе взрывного устройства на дом в курском селе
Лента новостейМолния