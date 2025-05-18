На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский крайВыбросы мазута зафиксированы на береговой линии Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксировали на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"Мелкие выбросы мазута 18 мая ликвидировали на одном участке береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской", – сказано в сообщении.
Выбросы оперативно ликвидировали. На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, продолжается деликатная очистка пляжа, отметили в оперштабе.
Во вторник на побережье Анапы выявили новые незначительные выбросы мазута на пляже одного из местных отелей.
В понедельник власти Темрюкского района Кубани запретили проход к пляжам, загрязненным мазутом после крушения танкеров "Волгонефть".
Также на закрытых пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания и о тои, что доступ на эти территории ограничен. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.
Ранее по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН пришли к выводам, что процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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