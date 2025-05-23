https://crimea.ria.ru/20250523/na-likvidatsiyu-razliva-mazuta-v-kerchenskom-vydelili-esche-75-mlrd-rubley-1146647948.html

На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд

На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд - РИА Новости Крым, 23.05.2025

На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд

Более 7,5 млрд рублей направили дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T10:42

2025-05-23T10:42

2025-05-23T10:48

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росморречфлот

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Более 7,5 млрд рублей направили дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в правительстве РФ.В правительстве уточнили, что конструкции будут работать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.Также стало известно, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазутаДоступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжиМазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно

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