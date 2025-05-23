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На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд - РИА Новости Крым, 23.05.2025
На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
Более 7,5 млрд рублей направили дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T10:42
2025-05-23T10:48
россия
крым
краснодарский край
росморречфлот
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Более 7,5 млрд рублей направили дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в правительстве РФ.В правительстве уточнили, что конструкции будут работать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.Также стало известно, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазутаДоступ закрыт: в Темрюкском районе Кубани запретили вход на пляжиМазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно
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РИА Новости Крым
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россия, крым, краснодарский край, росморречфлот, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд

Еще более 7,5 млрд рублей выделено на ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе

10:42 23.05.2025 (обновлено: 10:48 23.05.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайРазлив мазута на пляжах в Анапе
Разлив мазута на пляжах в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Более 7,5 млрд рублей направили дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в правительстве РФ.

"Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров", – сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что конструкции будут работать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.
Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.
Также стало известно, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
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РоссияКрымКраснодарский крайРосМорРечФлотРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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