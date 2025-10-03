https://crimea.ria.ru/20251003/bereg-chernogo-morya-povtorno-ochistili-ot-mazuta-1149939321.html

Берег Черного моря повторно очистили от мазута

Берег Черного моря повторно очистили от мазута - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Берег Черного моря повторно очистили от мазута

Специалисты повторно очистили побережье Черного моря от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре 2024... РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T13:39

2025-10-03T13:39

2025-10-03T13:26

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов

черное море

правительство россии

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

крым

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148074225_228:0:1280:591_1920x0_80_0_0_be2c241ab37fe33be5007e5109ece379.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Специалисты повторно очистили побережье Черного моря от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.Всего собрали более 182,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на переработку более 180 тысяч тонн.Кроме того, водолазы регулярно осматривают затонувшие фрагменты танкеров, утечек нефтепродуктов не обнаружено.Также на завершающем этапе работы по погружению и монтажу свай в месте установки коффердамов (ограждений в водоеме - ред.).15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, черное море, правительство россии, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, крым, краснодарский край