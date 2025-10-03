Берег Черного моря повторно очистили от мазута
Специалисты повторно очистили берег Черного моря от мазута после крушения танкеров
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Специалисты повторно очистили побережье Черного моря от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.
"Продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше. С начала работ очищено более 1,3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно", - говорится в сообщении.
Всего собрали более 182,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на переработку более 180 тысяч тонн.
Кроме того, водолазы регулярно осматривают затонувшие фрагменты танкеров, утечек нефтепродуктов не обнаружено.
Также на завершающем этапе работы по погружению и монтажу свай в месте установки коффердамов (ограждений в водоеме - ред.).
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.