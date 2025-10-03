Рейтинг@Mail.ru
Берег Черного моря повторно очистили от мазута - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/bereg-chernogo-morya-povtorno-ochistili-ot-mazuta-1149939321.html
Берег Черного моря повторно очистили от мазута
Берег Черного моря повторно очистили от мазута - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Берег Черного моря повторно очистили от мазута
Специалисты повторно очистили побережье Черного моря от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре 2024... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T13:39
2025-10-03T13:26
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов
черное море
правительство россии
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
крым
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148074225_228:0:1280:591_1920x0_80_0_0_be2c241ab37fe33be5007e5109ece379.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Специалисты повторно очистили побережье Черного моря от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.Всего собрали более 182,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на переработку более 180 тысяч тонн.Кроме того, водолазы регулярно осматривают затонувшие фрагменты танкеров, утечек нефтепродуктов не обнаружено.Также на завершающем этапе работы по погружению и монтажу свай в месте установки коффердамов (ограждений в водоеме - ред.).15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148074225_283:0:1071:591_1920x0_80_0_0_567ac8c53c62ed5ef30b7d8e9123f83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, черное море, правительство россии, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, крым, краснодарский край
Берег Черного моря повторно очистили от мазута

Специалисты повторно очистили берег Черного моря от мазута после крушения танкеров

13:39 03.10.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута
В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Специалисты повторно очистили побережье Черного моря от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.
"Продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше. С начала работ очищено более 1,3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно", - говорится в сообщении.
Всего собрали более 182,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на переработку более 180 тысяч тонн.
Кроме того, водолазы регулярно осматривают затонувшие фрагменты танкеров, утечек нефтепродуктов не обнаружено.
Также на завершающем этапе работы по погружению и монтажу свай в месте установки коффердамов (ограждений в водоеме - ред.).
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив мазутаРазлив нефтепродуктовЧерное мореПравительство РоссииТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовостиКрымКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
13:39Берег Черного моря повторно очистили от мазута
13:21Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
13:13Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
12:56В Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам
12:39ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
12:31С учетом мнения людей: в Феодосии благоустроят набережную
12:15ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
11:54В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
11:32В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
11:25Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов
11:17ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян
10:40Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы
10:32На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас
10:19Здание колледжа обрушилось во Владивостоке
09:58Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Республике Сербской
09:49В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
09:47Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
09:32В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
09:19Крымский мост - ситуация утром в пятницу
Лента новостейМолния