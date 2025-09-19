Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
МЧС: 908 тонн загрязненного песка собрали в Крыму после крушения танкеров "Волгонефть"
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНаучный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму собрали 908 тонн загрязненного песка после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре 2024 года. Как сообщает пресс-служба МЧС России, работа по очистке черноморского дна продолжается.
"В Республике Крым обследовано 500 километров берега, очищено более 259,5 километров берега, собрано порядка 908 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров берега, собрано и вывезено для утилизации 850,17 тонн загрязненного песка и грунта", – привели цифры спасатели.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка продолжает ежедневный сбор мазут со дна Черного моря: совершено 22 752 спуска, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 9 965 тысяч "квадратов" дна, собрано более 22 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами.
Кроме того, на Кубани очищено 920 километров побережья и обследовано еще более 325 км, собрано более 179,6 тысяч тонн загрязнений, определены еще 19 участков для сбора мазута.
"Всего с начала работ начала работ очищено более 1 283 километров берега, собрано 181,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - проинформировали чрезвычайном ведомстве.
15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: