Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты
Санитарно-эпидемиологическая обстановка на пляжах Кубани стабильна - Роспотребнадзор
15:10 11.07.2025 (обновлено: 15:29 11.07.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края оценивается как стабильная, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, мониторинг санитарного состояния природной среды, включая морскую воду, песок и прибрежную гальку, проводится ежедневно. С начала сезона специалистами проведено свыше 17 тысяч лабораторных исследований, в том числе на наличие нефтепродуктов. Все пробы соответствуют санитарным требованиям, отклонений от норм не зафиксировано.
"На побережье городов Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет. В обычном режиме функционируют учреждения отдыха и оздоровления. Все получили санитарно-эпидемиологические заключения для работы", – уточняют в ведомстве.
В управлении подчеркивают, что продолжат наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой на протяжении всего курортного сезона.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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