https://crimea.ria.ru/20250711/proverka-vody-i-plyazhey-na-chernomorskom-poberezhe-kubani-rezultaty-1147878002.html

Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты

Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты

Эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края оценивается как стабильная, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T15:10

2025-07-11T15:10

2025-07-11T15:29

роспотребнадзор

новости

краснодарский край

кубань

пляжи

разлив мазута

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края оценивается как стабильная, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.По данным ведомства, мониторинг санитарного состояния природной среды, включая морскую воду, песок и прибрежную гальку, проводится ежедневно. С начала сезона специалистами проведено свыше 17 тысяч лабораторных исследований, в том числе на наличие нефтепродуктов. Все пробы соответствуют санитарным требованиям, отклонений от норм не зафиксировано.В управлении подчеркивают, что продолжат наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой на протяжении всего курортного сезона.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевМеханизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВ Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, новости, краснодарский край, кубань, пляжи, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе