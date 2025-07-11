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Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты
Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты
Эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края оценивается как стабильная, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T15:10
2025-07-11T15:29
роспотребнадзор
новости
краснодарский край
кубань
пляжи
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края оценивается как стабильная, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.По данным ведомства, мониторинг санитарного состояния природной среды, включая морскую воду, песок и прибрежную гальку, проводится ежедневно. С начала сезона специалистами проведено свыше 17 тысяч лабораторных исследований, в том числе на наличие нефтепродуктов. Все пробы соответствуют санитарным требованиям, отклонений от норм не зафиксировано.В управлении подчеркивают, что продолжат наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой на протяжении всего курортного сезона.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевМеханизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВ Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
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роспотребнадзор, новости, краснодарский край, кубань, пляжи, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на пляжах Кубани стабильна - Роспотребнадзор

15:10 11.07.2025 (обновлено: 15:29 11.07.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе
Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края оценивается как стабильная, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, мониторинг санитарного состояния природной среды, включая морскую воду, песок и прибрежную гальку, проводится ежедневно. С начала сезона специалистами проведено свыше 17 тысяч лабораторных исследований, в том числе на наличие нефтепродуктов. Все пробы соответствуют санитарным требованиям, отклонений от норм не зафиксировано.
"На побережье городов Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет. В обычном режиме функционируют учреждения отдыха и оздоровления. Все получили санитарно-эпидемиологические заключения для работы", – уточняют в ведомстве.
В управлении подчеркивают, что продолжат наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой на протяжении всего курортного сезона.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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