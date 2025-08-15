https://crimea.ria.ru/20250815/utechki-nefteproduktov-iz-zatonuvshikh-v-kerchenskom-prolive-tankerov-net-1148747459.html

Утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров нет

Выступающие части корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" удалены, выхода нефтепродуктов не наблюдается. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Выступающие части корпусов затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" удалены, выхода нефтепродуктов не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.Три фрагмента танкеров находятся в стабильном состоянии, демонтированные части размещены на палубах затонувших фрагментов и надежно закреплены. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано, уточняется в тексте."Демонтаж обеспечил снижение высоты конструкций корпусов судов и минимизацию количества выступающих элементов судовых систем и палубного оборудования для последующей установки коффердамов (ограждений в водоеме - ред.)", - уточнили в кабмине.С начала работ очищено 922 км береговой линии, собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, поиск и подъем мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка продолжается, сообщается по итогам заседания.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судамОбломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциямиКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

