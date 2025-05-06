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В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
В России после оценки технического состояния 1333 танкеров выявили нарушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главу Минтранса РФ Романа Старовойта. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T15:22
2025-05-06T15:45
россия
минтранс россии
роман старовойт
танкер
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В России после оценки технического состояния 1333 танкеров выявили нарушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главу Минтранса РФ Романа Старовойта.Он отметил, что оценка технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5000 тонн, эксплуатирующихся под флагом РФ, в полном объеме завершена 30 апреля. Работы вели российский морской регистр судоходства и классификационное общество.Инспекции организованы по поручению президента России Владимира Путина, который в январе текущего года потребовал усилить контроль за безопасностью морских перевозок после ЧП с танкерами в Керченском проливе.Минтранс совместно с Ространснадзором провел оценку не только технического состояния судов, но и соблюдения обязательных требований при транспортировке нефти и нефтепродуктов судоходными компаниями и ИП.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. В ходе расследования удалось составить общую сумму ущерба экологии – 84,9 миллиардов рублей, главной причиной крушения стало невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. С момента происшествия значительную часть последствий ликвидировали. В Крыму 350 пляжей откроют к курортному сезону, а вот в Анапе и Темрюке все еще действуют ограничения. Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерамиУщерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноОбломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями
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россия, минтранс россии, роман старовойт, танкер, новости
В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам

В России после проверки состояния 1333 судов танкерного флота выявили нарушения

15:22 06.05.2025 (обновлено: 15:45 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной терминал "Шесхарис"
Нефтяной терминал Шесхарис - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В России после оценки технического состояния 1333 танкеров выявили нарушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главу Минтранса РФ Романа Старовойта.
"Замечания выявлены на 230 танкерах. Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов ко внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий", — сказал министр.
Он отметил, что оценка технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5000 тонн, эксплуатирующихся под флагом РФ, в полном объеме завершена 30 апреля. Работы вели российский морской регистр судоходства и классификационное общество.
Инспекции организованы по поручению президента России Владимира Путина, который в январе текущего года потребовал усилить контроль за безопасностью морских перевозок после ЧП с танкерами в Керченском проливе.
Минтранс совместно с Ространснадзором провел оценку не только технического состояния судов, но и соблюдения обязательных требований при транспортировке нефти и нефтепродуктов судоходными компаниями и ИП.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. В ходе расследования удалось составить общую сумму ущерба экологии – 84,9 миллиардов рублей, главной причиной крушения стало невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.
С момента происшествия значительную часть последствий ликвидировали. В Крыму 350 пляжей откроют к курортному сезону, а вот в Анапе и Темрюке все еще действуют ограничения.
Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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РоссияМинтранс РоссииРоман СтаровойтТанкерНовости
 
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