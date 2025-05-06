https://crimea.ria.ru/20250506/v-rossii-proverili-tankery-est-zamechaniya-k-230-sudam-1146244190.html

В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам

В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам

В России после оценки технического состояния 1333 танкеров выявили нарушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главу Минтранса РФ Романа Старовойта. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T15:22

2025-05-06T15:22

2025-05-06T15:45

россия

минтранс россии

роман старовойт

танкер

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В России после оценки технического состояния 1333 танкеров выявили нарушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главу Минтранса РФ Романа Старовойта.Он отметил, что оценка технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5000 тонн, эксплуатирующихся под флагом РФ, в полном объеме завершена 30 апреля. Работы вели российский морской регистр судоходства и классификационное общество.Инспекции организованы по поручению президента России Владимира Путина, который в январе текущего года потребовал усилить контроль за безопасностью морских перевозок после ЧП с танкерами в Керченском проливе.Минтранс совместно с Ространснадзором провел оценку не только технического состояния судов, но и соблюдения обязательных требований при транспортировке нефти и нефтепродуктов судоходными компаниями и ИП.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. В ходе расследования удалось составить общую сумму ущерба экологии – 84,9 миллиардов рублей, главной причиной крушения стало невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. С момента происшествия значительную часть последствий ликвидировали. В Крыму 350 пляжей откроют к курортному сезону, а вот в Анапе и Темрюке все еще действуют ограничения. Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерамиУщерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноОбломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минтранс россии, роман старовойт, танкер, новости