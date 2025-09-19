https://crimea.ria.ru/20250919/bereg-anapy-polnostyu-otchistili-ot-mazuta---opershtab-1149550573.html
Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. Об этом в пятницу утром сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 19.09.2025
15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы завершены - оперштаб
09:45 19.09.2025 (обновлено: 10:05 19.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены. Об этом в пятницу утром сообщили в оперштабе Кубани.
"Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены. С 10 по 17 сентября водолазы у причала в п. Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, на месте работали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом свыше двух тысяч тонн.
Работы были развернуты на 19 участках, расстояние между крайними точками проведения подводных работ – почти 14 километров. Это прибрежные зоны Анапы, поселок Джемете, село Витязево, а также поселки Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе.
Собирали нефтепродукты двумя способами: вручную, с помощью лопат, а также при помощи эжекторных установок, уточнили в оперштабе.
Ранее в пятницу в пресс-службе МЧС России сообщали
, что работа по очистке черноморского дна продолжается. В Крыму собрали 908 тонн песка с мазутом после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре прошлого года.
15 декабря
2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
