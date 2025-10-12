https://crimea.ria.ru/20251012/v-anape-zafiksirovali-novye-vybrosy-mazuta-1150140850.html

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута. Об этом сообщали в оперштабе Краснодарского края.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Больше семи километров береговой линии в Анапе снова покрылись мелкими фракциями мазута. Об этом сообщали в оперштабе Краснодарского края.В середине сентября сообщалось, что работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района завершены.В оперштабе края уточнили, что фракции мазута размером до 1,5 сантиметров обнаружили в основном на выброшенных на берег водорослях от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса "Эра" протяженность примерно 6 километров."Незначительные выбросы также обнаружили в районе станицы Благовещенской протяженностью 1,5 километра", – добавили специалисты.Накануне губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на нескольких пляжах Северной стороны города выявлены точечные пятна мазута. Руководитель уточнил, что о массовом загрязнении побережья речи нет.Накануне вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев сообщал, что в Керченском проливе завершили погружение свай для укрепления конструкций и безопасной очистки акватории после крушения танкеров.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег Анапы полностью отчистили от мазута – оперштабКрушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в КрымуУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения

