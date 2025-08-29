https://crimea.ria.ru/20250829/chp-v-portu-novorossiyska-skolko-nefti-vylilos-v-more-1149079366.html
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
В порту Новороссийска во время погрузки танкера произошла утечка, в результате которой в море, по предварительным данным, попало порядка 30 кубометров нефти. Об РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T19:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В порту Новороссийска во время погрузки танкера произошла утечка, в результате которой в море, по предварительным данным, попало порядка 30 кубометров нефти. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.В пятницу Росморречфлот сообщил, что при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти. Разлив был оперативно локализован, угрозы распространения нет.Как уточнили в Росприроднадзоре, утечка произошла из-за разрыва морского соединения плавучего шланга при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве.Специалисты Росприроднадзора завершили отбор проб морской воды. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
