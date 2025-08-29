Рейтинг@Mail.ru
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/chp-v-portu-novorossiyska-skolko-nefti-vylilos-v-more-1149079366.html
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море - РИА Новости Крым, 29.08.2025
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
В порту Новороссийска во время погрузки танкера произошла утечка, в результате которой в море, по предварительным данным, попало порядка 30 кубометров нефти. Об РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T19:51
2025-08-29T19:51
российская нефть
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
новороссийск
росприроднадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079254_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_16c7e00a2c42a2009dad23fb6389c24f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В порту Новороссийска во время погрузки танкера произошла утечка, в результате которой в море, по предварительным данным, попало порядка 30 кубометров нефти. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.В пятницу Росморречфлот сообщил, что при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти. Разлив был оперативно локализован, угрозы распространения нет.Как уточнили в Росприроднадзоре, утечка произошла из-за разрыва морского соединения плавучего шланга при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве.Специалисты Росприроднадзора завершили отбор проб морской воды. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079254_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_5c71121218625ef1b5c83fae477c9e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская нефть, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новороссийск, росприроднадзор
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море

В порту Новороссийска из-за утечки в море попало 30 кубометров нефти - Росприроднадзор

19:51 29.08.2025
 
© РосприроднадзорУтечка нефти в порту Новороссийска
Утечка нефти в порту Новороссийска
© Росприроднадзор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В порту Новороссийска во время погрузки танкера произошла утечка, в результате которой в море, по предварительным данным, попало порядка 30 кубометров нефти. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
В пятницу Росморречфлот сообщил, что при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти. Разлив был оперативно локализован, угрозы распространения нет.
Как уточнили в Росприроднадзоре, утечка произошла из-за разрыва морского соединения плавучего шланга при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве.
"По данным компании, в море попало около 30 кубометров нефти", - говорится в сообщении.
Специалисты Росприроднадзора завершили отбор проб морской воды. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов, добавили в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Российская нефтьРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовНовороссийскРосприроднадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений
20:33Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
20:22В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX
20:10Погода с освежающим эффектом: какими будут выходные в Крыму
19:51ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
19:31В Минобороны назвали процент возвращающихся в строй раненых на СВО
19:16В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник
19:02Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года
18:53На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов
18:44Два пожара в Бахчисарайском районе Крыма: под угрозой село
18:39Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО
18:31Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
18:21Пьянов: ЦБ рассмотрит снижение ставки на 100 или 200 базисных пунктов
18:02В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
17:41В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
17:24Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно
17:09В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса
16:51Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму
16:31Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях
16:28В Сахарной головке под Севастополем снова пожар: горит частный дом
Лента новостейМолния