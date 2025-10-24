Рейтинг@Mail.ru
На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута - РИА Новости Крым, 24.10.2025
На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Анапе на данный момент возведены 15 из запланированных 18 километров защитного вала и заградительных сетей, призванных уберечь побережье от возможных выбросов мазута. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.Также на заседании комиссии Куренков доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов. Отдельные фрагменты мазута были выброшены на побережье Темрюкского района и Анапы.Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе по состоянию на 24 октября задействовано около 500 человек, привлечено 56 единиц техники.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровНа нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазутаБерег Черного моря повторно очистили от мазута
На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута

На побережье Анапы возвели 15 км вала и сетей для защиты берега от выбросов мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Анапе на данный момент возведены 15 из запланированных 18 километров защитного вала и заградительных сетей, призванных уберечь побережье от возможных выбросов мазута. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.
"Для дальнейшей защиты береговой линии круглосуточно ведутся работы по восстановлению защитного вала и установке заградительных сетей. Это позволит уберечь побережье в случае выбросов в осенне-зимний период усиления штормовых проявлений на море. Возведены уже 15 км из запланированных 18 км", - сообщает пресс-служба правительства РФ.
Также на заседании комиссии Куренков доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов. Отдельные фрагменты мазута были выброшены на побережье Темрюкского района и Анапы.
"Оперативным штабом под руководством МЧС были предприняты превентивные меры по защите береговой линии. По факту выброса мазута проведены работы по очистке водной глади и суши", - отмечено в сообщении.
Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе по состоянию на 24 октября задействовано около 500 человек, привлечено 56 единиц техники.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Александр КуренковМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Разлив мазутаАнапаНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЭкология
 
