На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута

На побережье Анапы возвели 15 км вала и сетей для защиты берега от выбросов мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Анапе на данный момент возведены 15 из запланированных 18 километров защитного вала и заградительных сетей, призванных уберечь побережье от возможных выбросов мазута. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.
"Для дальнейшей защиты береговой линии круглосуточно ведутся работы по восстановлению защитного вала и установке заградительных сетей. Это позволит уберечь побережье в случае выбросов в осенне-зимний период усиления штормовых проявлений на море. Возведены уже 15 км из запланированных 18 км", - сообщает пресс-служба правительства РФ.
Также на заседании комиссии Куренков доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов. Отдельные фрагменты мазута были выброшены на побережье Темрюкского района и Анапы.
"Оперативным штабом под руководством МЧС были предприняты превентивные меры по защите береговой линии. По факту выброса мазута проведены работы по очистке водной глади и суши", - отмечено в сообщении.
Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе по состоянию на 24 октября задействовано около 500 человек, привлечено 56 единиц техники.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
