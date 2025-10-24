На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута

https://crimea.ria.ru/20251024/na-poberezhe-anapy-vozveli-15-km-zaschitnogo-vala-ot-mazuta-1150417102.html

В Анапе на данный момент возведены 15 из запланированных 18 километров защитного вала и заградительных сетей, призванных уберечь побережье от возможных выбросов РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Анапе на данный момент возведены 15 из запланированных 18 километров защитного вала и заградительных сетей, призванных уберечь побережье от возможных выбросов мазута. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.Также на заседании комиссии Куренков доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов. Отдельные фрагменты мазута были выброшены на побережье Темрюкского района и Анапы.Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе по состоянию на 24 октября задействовано около 500 человек, привлечено 56 единиц техники.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровНа нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазутаБерег Черного моря повторно очистили от мазута

