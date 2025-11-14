https://crimea.ria.ru/20251114/ves-sobrannyy-s-plyazhey-sevastopolya-zamazuchennyy-grunt-utilizirovali-1150923917.html

Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали

14.11.2025

Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали

Весь загрязненный нефтепродуктами грунт, собранный на побережье Севастополя после крушения в декабре 2024 года танкеров в Керченском проливе, утилизирован. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Весь загрязненный нефтепродуктами грунт, собранный на побережье Севастополя после крушения в декабре 2024 года танкеров в Керченском проливе, утилизирован. Об этом доложили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева, сказано на официальном портале правительства РФ.Водолазные осмотры затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утечек нефтепродуктов не выявили, добавили в кабмине. За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечено.С начала работ очищено более 2 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано почти 185 тысяч т загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации более 184 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.

