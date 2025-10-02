Рейтинг@Mail.ru
Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
В масштабном фотоконкурсе о полуострове "Из Крыма с любовью" принять участие могут как любители, так и профессиональные фотографы, а в члены жюри входят признанные мастера фотоискусства всероссийского уровня.
2025-10-02
2025-10-02
Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове

Профессионалов и любителей приглашают показать Крым с любовью на фотоконкурсе

16:27 02.10.2025 (обновлено: 16:37 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В масштабном фотоконкурсе о полуострове "Из Крыма с любовью" принять участие могут как любители, так и профессиональные фотографы, а в члены жюри входят признанные мастера фотоискусства всероссийского уровня.
Организатором конкурса является Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым совместно с редакцией газеты "Крымская газета", медиа-центром имени Измаила Гаспринского. РИА Новости Крым выступает генеральным информационным партнером конкурса.
"Наш полуостров - это уже готовый фотоальбом, который создан историей, самой природой, людьми. И, конечно, может на первый взгляд показаться, что тема фотографий с Крымом не новая. Это уже вечная классика. Но сегодня мы хотим попытаться взглянуть на тему глубже", – заявила в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, посвященной старту конкурса, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Анастасия Форманчук.
Как сказала замминистра, всего на конкурсе будет представлено 12 номинаций, как классические, так и оригинальные. Участвовать могут любые совершеннолетние граждане, подав заявку в электронной форме.
"Такие конкурсы во многом задают стандарты профессии. Ведь профессиональный фотограф - это всегда свидетель происходящих событий, таким образом он порождает определенный исторический документ, который навсегда будет запечатлен. Конкурс задает вектор развития. Это определенный стандарт и направление движения", – в свою очередь отметил директор объединенной дирекции фотоинформации международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, который уже много лет выступает одним из организаторов международного фотоконкурса им. Андрея Стенина.
Присутствующие на пресс-конференции крымский фотоблогер Ксения Гасица и член Ассоциации фотографов "Евразия" Александр Стикачев отметили, что участвовать в таких фотоконкурсах – это вопросы уровня и стимула в профессии и творчестве.
"Фотоконкурс, какой бы он ни был - региональный, всероссийский, международный - он приносит колоссальный опыт. В первую очередь вы понимаете, какого уровня вы достигли, и понимаете, какие, возможно, свои недочеты нужно в дальнейшем исправить. Участие в фотоконкурсах – это продвижение вас как фотографа", - отметил Александр Стикачев.
Анастасия Форманчук сказала, что конкурс глубоко символичен. Это и 12 номинаций в честь 12 лет воссоединения Крыма с Россией, и то, что он стартовал в День государственного герба и флага Крыма - 24 сентября.
"Подводить итоги мы будем 20 января, в день Республики Крым. Ну а награждать победителей, - в преддверии Крымской весны, и приурочим награждение ко дню воссоединения Крыма с Российской Федерацией", - сказала она.
Одними из наград для победителей станет праздничная фотовыставка в центре крымской столицы и издание одноименного с конкурсом фотоальбома.
