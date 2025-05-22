https://crimea.ria.ru/20250522/napisan-serdtsem-reznik-i-kovitidi-predstavili-svoy-variant-gimna-kryma-1146637038.html

"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна Крыма

"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна Крыма - РИА Новости Крым, 22.05.2025

"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна Крыма

В Крыму официально представлен один из вариантов нового гимна республики, автором стихов которого стал народный артист России Илья Резник, а музыку написала... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T19:22

2025-05-22T19:22

2025-05-22T19:22

гимн крыма

крым

илья резник

ольга ковитиди

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму официально представлен один из вариантов нового гимна республики, автором стихов которого стал народный артист России Илья Резник, а музыку написала экс-сенатор от Крыма, композитор Ольга Ковитиди. В пресс-центре РИА Новости Крым они поделились историей его создания.Произведение создано на основе песни "Крым вернулся домой", ставшей символом Крымской весны.Работа над текстом велась под впечатлением от музыкальной темы, ранее написанной Ковитиди, и, по словам поэта, стала органичным продолжением ее звучания. Экс-сенатор в свою очередь подчеркнула, что создание музыки было почти мистическим процессом, наполненным духовным смыслом и вдохновением.Аранжировку исполнил ансамбль "Песни и пляски" Черноморского флота при участии севастопольского композитора Александра Батрака. Как отметила Ковитиди, гимн исполняется блестяще, но они уже мыслят глобально и думают, как придать композиции еще большую мощь.По словам Ильи Резника, гимн может быть адаптирован под разные форматы исполнения — от детского хора до сольного выступления – он прост и глубок одновременно.Гимн подан на конкурс на общих основаниях вместе с десятками других произведений. Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.5 апреля глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма.Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных уже провели. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страныО чем будет новый гимн КрымаГимн Крыма: каким его представляют жители

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гимн крыма, крым, илья резник, ольга ковитиди, новости крыма, общество