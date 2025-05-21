https://crimea.ria.ru/20250521/sily-rossiyskoy-pvo-otrazili-ataku-bespilotnikov-na-moskvu-1146591893.html

Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве

Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T13:22

2025-05-21T13:22

2025-05-21T13:33

новости

москва

сергей собянин

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

росавиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.В то же время в Росавиации сообщили, что из соображений безопасности введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево.Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, сергей собянин, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), росавиация