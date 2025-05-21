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Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T13:22
2025-05-21T13:33
новости
москва
сергей собянин
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.В то же время в Росавиации сообщили, что из соображений безопасности введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево.Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, москва, сергей собянин, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), росавиация
Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве

Атаку беспилотников на Москву отразили силы российской ПВО

13:22 21.05.2025 (обновлено: 13:33 21.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – сказано в сообщении.

В то же время в Росавиации сообщили, что из соображений безопасности введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.
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НовостиМоскваСергей СобянинБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Росавиация
 
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