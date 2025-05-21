https://crimea.ria.ru/20250521/sily-rossiyskoy-pvo-otrazili-ataku-bespilotnikov-na-moskvu-1146591893.html
Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T13:22
2025-05-21T13:22
2025-05-21T13:33
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.В то же время в Росавиации сообщили, что из соображений безопасности введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево.Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, москва, сергей собянин, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), росавиация
Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
Атаку беспилотников на Москву отразили силы российской ПВО
13:22 21.05.2025 (обновлено: 13:33 21.05.2025)