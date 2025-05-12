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В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны

В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны

Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T13:06

2025-05-12T13:06

2025-05-12T13:06

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крым

новости крыма

владимир константинов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир Константинов.Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты. Прием заявок продолжается."Дата окончания приема работ — 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем — победитель", - написал Константинов.В новом гимне Крыма будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию, сообщал ранее Владимир Константинов. Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гимн Крыма: каким его представляют жителиАвторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн КрымаАксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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