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В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны
В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны
Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T13:06
2025-05-12T13:06
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новости крыма
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир Константинов.Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты. Прием заявок продолжается."Дата окончания приема работ — 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем — победитель", - написал Константинов.В новом гимне Крыма будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию, сообщал ранее Владимир Константинов. Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гимн Крыма: каким его представляют жителиАвторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн КрымаАксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
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гимн крыма, крым, новости крыма, владимир константинов, общество
В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны

На конкурс лучшего гимна Крыма подали 50 заявок со всей России

13:06 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"На сегодняшний день в конкурсную комиссию поступило 50 заявок, 30 из которых соответствуют условиям конкурса. Творческие работы подготовили не только крымчане, но и жители других субъектов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Алтайский край", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты. Прием заявок продолжается.
"Дата окончания приема работ — 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем — победитель", - написал Константинов.
В новом гимне Крыма будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию, сообщал ранее Владимир Константинов. Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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