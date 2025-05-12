https://crimea.ria.ru/20250512/v-konkurse-na-luchshiy-gimn-kryma-uchastvuyut-avtory-so-vsey-strany-1146374693.html
В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны
В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны
Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T13:06
2025-05-12T13:06
2025-05-12T13:06
гимн крыма
крым
новости крыма
владимир константинов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832161_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_674d6a581839299e3f41fd5c9f481ece.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир Константинов.Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты. Прием заявок продолжается."Дата окончания приема работ — 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем — победитель", - написал Константинов.В новом гимне Крыма будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию, сообщал ранее Владимир Константинов. Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гимн Крыма: каким его представляют жителиАвторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн КрымаАксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832161_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6ac8e2021565638e518c89c54c40bf35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гимн крыма, крым, новости крыма, владимир константинов, общество
В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны
На конкурс лучшего гимна Крыма подали 50 заявок со всей России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Более 50 заявок приняли организаторы конкурса на лучший проект Государственного гимна Крым, об этом сообщил в понедельник глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"На сегодняшний день в конкурсную комиссию поступило 50 заявок, 30 из которых соответствуют условиям конкурса. Творческие работы подготовили не только крымчане, но и жители других субъектов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Алтайский край", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты. Прием заявок продолжается.
"Дата окончания приема работ — 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем — победитель", - написал Константинов.
В новом гимне Крыма
будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию, сообщал ранее Владимир Константинов. Конкурс стартовал
1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: