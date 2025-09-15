https://crimea.ria.ru/20250915/zachem-v-krymu-smenili-gimn-1149468690.html

Зачем в Крыму сменили гимн

Зачем в Крыму сменили гимн - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Зачем в Крыму сменили гимн

Новый гимн Крыма вызывает настоящие патриотические эмоции и сподвигнет молодых людей изучать историю региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T19:28

2025-09-15T19:28

2025-09-15T18:59

владимир константинов

радио "спутник в крыму"

крым

мнения

гимн крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110881/03/1108810353_0:170:2500:1576_1920x0_80_0_0_0e5dac253a10b0e3b9599cc1b7bebf73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Новый гимн Крыма вызывает настоящие патриотические эмоции и сподвигнет молодых людей изучать историю региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он напомнил, что решение о необходимости заменить прежний гимн республики было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым, вся процедура была тщательно соблюдена, участие в конкурсе принимали все желающие, а конкурсная группа боролась за каждое слово."Каждое слово там не просто так, большое участие сами авторы принимали. Хорошая работа. И вот заиграл гимн – и у депутатов слезы на глазах. Это значит, мы попали в десятку. Слезы – это эмоции, воспоминания того периода, который мы пережили. Весь Крым пережил. Гимн только начал свой путь. Его будут изучать и чиновники, и администраторы, и предприниматели, и школьники. Они задумаются над каждым словом: "Крым вернулся домой". Они спросят: "Что это такое?" И вот ответ на этот вопрос они получат, изучив нашу современную историю", – убежден спикер крымского парламента.Госсовет Крыма 22 августа на внеочередной сессии утвердил текст и музыку нового гимна республики. Авторы произведения – народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их проект победил на конкурсе, на который было подано 94 заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентябряВ Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимнаПобеда всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, мнения, гимн крыма