владимир константинов, крым, мнения, гимн крыма
Зачем в Крыму сменили гимн

Гимн Крыма должен настраивать молодежь изучать историю – Константинов

19:28 15.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Новый гимн Крыма вызывает настоящие патриотические эмоции и сподвигнет молодых людей изучать историю региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Мы поняли несоответствие произносимых слов (в тексте прежнего гимна – ред.). На меня лично произвело впечатление, когда дети пели старый гимн и это было, конечно, искренне, но механически. И я понял, как все-таки слабы эти слова. Надо что-то такое, чтобы вызывало эмоции. Что-то, что связано с твоей семьей, с твоим краем. И мы такую задачу поставили", – рассказал Константинов.

Он напомнил, что решение о необходимости заменить прежний гимн республики было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым, вся процедура была тщательно соблюдена, участие в конкурсе принимали все желающие, а конкурсная группа боролась за каждое слово.
"Каждое слово там не просто так, большое участие сами авторы принимали. Хорошая работа. И вот заиграл гимн – и у депутатов слезы на глазах. Это значит, мы попали в десятку. Слезы – это эмоции, воспоминания того периода, который мы пережили. Весь Крым пережил. Гимн только начал свой путь. Его будут изучать и чиновники, и администраторы, и предприниматели, и школьники. Они задумаются над каждым словом: "Крым вернулся домой". Они спросят: "Что это такое?" И вот ответ на этот вопрос они получат, изучив нашу современную историю", – убежден спикер крымского парламента.
Госсовет Крыма 22 августа на внеочередной сессии утвердил текст и музыку нового гимна республики. Авторы произведения – народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их проект победил на конкурсе, на который было подано 94 заявки.
